Atwasat

«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:22 مساء
«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة
مزارعة تعمل في أحد حقول بالي، نوفمبر 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

يواجه ممثل كندي وشخص يقول إنه مرشد روحي قرارا بالترحيل من جزيرة بالي الإندونيسية، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص عاريا عند أحد الجبال المقدسة.

ونشر جيفري كريغن شريط فيديو يؤدي فيه عاريا الـ«هاكا»، وهي رقصة تقليدية خاصة بحضارة الماوري النيوزيلندية، على قمة جبل باتور الذي يمثل بركانا نشطا يعتبره كثير من سكان بالي مقدسا، وفق «فرانس برس».

وبعدما اتهمه عدد من مستخدمي وسائل التواصل بعدم احترام قيم بالي الدينية، أُوقف الممثل، الإثنين، وخضع للاستجواب.

وينتظر كريغن حاليا ترحيله من بالي لكن السلطات أشارت إلى أن شركات الطيران مترددة في التعاون لأن الممثل لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وقال رئيس مكتب الهجرة في دنباسار، تيدي رياندي، الثلاثاء، إن «الخطوط الجوية لم توافق (على نقله)».

وأوضح مسؤولون أن اسم كريغن سيُدرج على قائمة سوداء ما يمنعه من دخول بالي في المستقبل المنظور. ولفت رئيس مكتب الهجرة في بالي جامارولي مانيهوروك إلى أن كريغن موجود في إندونيسيا منذ أواخر العام 2019 كسائح ولإجراء دراسات حول علاجات بديلة لمرض هشاشة العظام.

وادعى الممثل عدم معرفته أن جبل باتور يمثل موقعا مقدسا. وتابع مانيهوروك «يرجى من جميع الأجانب الذين يزورون بالي التصرف استنادا إلى احترام قانوننا والقيم الثقافية البالية».

الإجراءات الاحترازية
ولا تشكل رقصة الممثل الحادثة الأولى التي تشهدها بالي من هذا النوع، إذ طُرد في العام الماضي من الجزيرة نحو 200 شخص لعدم احترام بعضهم القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».

والعام 2019، واجه ثنائي من تشيكيا تنديدا واسعا بعدما أظهر مقطع فيديو الزوجة وهي تضحك أثناء وجودها داخل معبد في بالي فيما كان شريكها يرش الماء المقدس على مؤخرتها. وكان طُلب منهما المشاركة في طقوس تطهير يؤديها كاهن هندوسي.

وتأثرت السياحة في بالي سلبا خلال العامين الفائتين جراء الجائحة، لكنها بدأت تتعافى بعدما ألغت الجزيرة إلزامية الحجر الصحي للسياح الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وأعادت إعطاء التأشيرات عند الوصول لحاملي جنسية عشرات البلدان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن

كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن
بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا ...
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟

ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس

القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
عن الوجع والسهريات

عن الوجع والسهريات
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل فهد هاجم شرطيا وأثار الذعر في إيران
مقتل فهد هاجم شرطيا وأثار الذعر في إيران
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
العراق يستضيف شعلة «النار المقدسة» للمرة الأولى
العراق يستضيف شعلة «النار المقدسة» للمرة الأولى
كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية
كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية
الزوار يستكشفون متنزه كروغر على متن القطار
الزوار يستكشفون متنزه كروغر على متن القطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته...
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي...
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»...
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو...
المزيد
اختتام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن الكريم
اختتام مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط لحفظ وتلاوة القرآن ......
«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة
«بالي» تطرد كنديا رقص عاريا على أحد جبالها المقدسة...
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس...
الزوار يستكشفون متنزه كروغر على متن القطار
الزوار يستكشفون متنزه كروغر على متن القطار...
كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية
كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط