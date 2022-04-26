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كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:29 مساء
كيم كارداشيان سعيدة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق أميركية
ميليسا لوسيو المتهمة بقتل ابنتها، وسط، وهي تصلي إلى جانب ممثلين سياسيين محليين في سجن غايتسفيل بتكساس، 6 أبريل 2022 (أ ف ب)
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قررت محكمة استئناف في تكساس، الإثنين، تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من الموعد المحدد له في حق الأميركية ميليسا لوسيو على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها، أثارها قرار إنزال هذه العقوبة بها إثر محاكمة مثيرة للجدل.

وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأميركية المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولدًا، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر بطلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.

ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن في عنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.

وأوضحت وكيلتها المحامية فانيسا بوتكين في مؤتمر صحفي أن وقف تنفيذ الحكم «خطوة أولى نحو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قرارًا اتُخذ بإجراء هذه المحاكمة»، إذ لا تزال دونها مراحل عدة.

ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه «أفضل خبر على الإطلاق!».

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ويؤكد وكلاء الدفاع عن ميليسا لوسيو خصوصًا أن أدلة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.

وقالت ميليسا لوسيو التي تدفع ببراءتها منذ 15 عامًا «أشكر الله على حياتي»، مضيفة «أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي.. والحصول على المزيد من الوقت لأكون أما لأولادي وجدة لأحفادي».

وأشار محاموها إلى أنها «بكت ولم تعد قادرة على الكلام» عند تبلغها القرار.

وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى المنزل.

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