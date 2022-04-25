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وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 01:05 مساء
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
اليابانية كاني تاكانا في مدينة فوكوكا، 9 مارس 2019 (أ ف ب)
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توفيت مسنة يابانية دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمرة في العالم، عن 119 عاما، كما قال مسؤولون محليون، الإثنين.

ولدت كاني تاناكا يوم 2 يناير 1903 في منطقة فوكووكا بجنوب غرب اليابان، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة والذي أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل، وفق «فرانس برس».

كانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

وكانت تدير في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجرا للنودلز ومتجرا لكعك الأرز. تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامسا.

وهي خططت لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو العام 2021 لكن الجائحة حالت دون ذلك.

وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة تاناكا بعد وفاتها في 19 أبريل.

وقال في بيان، الإثنين، «كنت أتطلع إلى رؤية كاني-سان في يوم احترام المسنين لهذا العام (عطلة وطنية في سبتمبر) والاحتفال معا وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة المفضلة لديها». وأضاف «لقد حزنت جدا عندما تلقيت الخبر».

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