مقتل فهد هاجم شرطيا وأثار الذعر في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فهد بعدما هاجم شرطيًا وأثار الذعر في مدينة قائم شهر، شمال إيران، وفق ما أفاد الإعلام المحلي، الأحد.

وقال رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران، مسلم آهنكَري، إن الحيوان «قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، بحسب «فرانس برس».

وأشار إلى أن الفهد فارق الحياة «رغم جهود الأطباء البيطريين» لإنقاذه.

وقال الناطق باسم دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران، كميار ولي بور، إن الحيوان «هاجم شرطيًا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة»، وأشار إلى أن الحال الصحية للشرطي الجريح «لا تثير القلق».

وانتشرت على مواقع التواصل في الجمهورية الإسلامية، عديد الأشرطة المصوَّرة التي تظهر فهدًا واقفًا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز الى الرصيف ويلوذ بالفرار.

غير شرعي

وأظهرت الأشرطة عددًا من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدًا منه. وأكدت «إرنا» أنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على الفهد ونقله إلى محمية في سمسكنده بالمحافظة نفسها.

ونقلت عن ولي بور قوله إن الدوائر البيئية تحقق في ما إذا كان الفهد دخل المدينة آتيا من منطقة برية، أو أنه من الحيوانات التي تتم تربيتها بشكل غير شرعي في بعض المنازل.

وأوردت جريدة «همشهري» الصادرة عن بلدية طهران، أن هناك حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب رُصدت خلال الفترة الماضية في مناطق مدينية.

وأفادت على سبيل المثال برصد دب في مدينة مرودشت بجنوب البلاد، واعتداء ذئب على سيدتين مسنتين بمدينة خلخال في الشمال الغربي.