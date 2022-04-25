العثور على قط مفقود منذ 5 سنوات داخل منصة نفطية

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد صاحب قط في اسكتلندا حيوانه المفقود منذ فترة طويلة، بعدما عُثر عليه داخل إحدى حاويات الشحن بمنصة نفطية في بحر الشمال، وفق ما ذكرت جمعية الحيوانات الخيرية الاسكتلندية.

وأشارت الجمعية إلى العثور على القط الأسود ذي العين الواحدة في منصة نفط قبالة مرفأ بيترهيد على ساحل أبردينشاير شمال شرق اسكتلندا، وفق «فرانس برس».

وأعيد القط عبر طائرة هليكوبتر بعد يوم على تواصل عمال المنصة مع المؤسسة الخيرية.

وقالت الضابطة المسؤولة عن الإنقاذ، إيمي فيندلاي، «لا نعرف كيف وصل القط إلى المنصة النفطية، لكننا حضرنا إلى مهبط الطائرات هذا الصباح لأخذه».

وتبيّن أن القط عاش مشردا طيلة خمس سنوات حول منطقة ميناء بيترهيد، وكان يطعمه موظفون يعملون في سجن مجاور وعُرف باسم «جو ذو العين الواحدة».

ويبدو على الأرجح أنّه تسلل بطريقة ما إلى حاوية شحن ترسو في المرفأ وتوجّهت إلى منصة النفط. وعندما فحصه أحد الأطباء البيطريين، تبين أن القط المشرّد له صاحب ينتظر عودته.

وأوضحت الجمعية الخيرية أنه تبين أن «اسم القط الحقيقي هو دكستر وأنه مفقود منذ خمس سنوات!». وتمكنت الجمعية من الاتصال بصاحبه وإعادة القط له. وقالت: «نحن سعداء جدا لأن القط تلقى عناية جيدة عندما كان مفقودا، لكننا سعداء أكثر لتمكننا من إعادته إلى صاحبه بفضل الرقائق الحديثة الموضوعة له».