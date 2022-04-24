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حاكم فلوريدا يوقع قانونا يلغي وضعا خاصا يتمتع به «ديزني وورلد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 01:25 مساء
حاكم فلوريدا يوقع قانونا يلغي وضعا خاصا يتمتع به «ديزني وورلد»
لافتة ترحب بالزائرين في اليوم الأول لإعادة افتتاح مجمع ديزني وورلد الترفيهي في أورلاندو بفلوريدا الأميركية، 11 يوليو 2020 (أ ف ب)
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وقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، الجمعة، قانونًا ينص على إلغاء وضع خاص كان يتمتع به مجمع «ديزني وورلد» الترفيهي، وذلك بعدما دافع عملاق الألعاب عن مسائل لا تحظى بتقدير كبير من النواب الجمهوريين. ويدخل القانون حيز التنفيذ في يونيو 2023.

ومُنحت «ديزني وورلد» وضعًا خاصًا خلال مرحلة بناء الموقع الترفيهي في ستينات القرن الفائت. ويوفر هذا الوضع للمجمع استقلالية إدارية محلية كبيرة ويعفيها من الخضوع لمعظم قوانين الولاية، وفق «فرانس برس».

وتدهورت العلاقات بين دي سانتس و«ديزني» في الآونة الأخيرة، بعدما أعلن رئيس ديزني التنفيذي بوب تشابك، موقفًا معارضًا لقانون روَّج له الحاكم ويحظر تدريس مواد تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في المدرسة الابتدائية.

ويطلق معارضو هذا القانون عليه اسم «دونت ساي غاي» (لا تتحدث عن المثليين جنسيًا).

وتشير مذكرة داخلية مسربة إلى أن بوب تشابك تردد بداية في اتخاذ موقف من القانون. وتظاهر موظفو ديزني ضد «لامبالاة» المجموعة، كما انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل لمقاطعة منتجعاتها الترفيهية، ما دفع تشابك إلى إعلان مناهضته القانون.

علامة تجارية
وقال دي سانتيس، الجمعة، أثناء توقيعه قانون إلغاء الوضع الخاص: «أنتم شركة مقرها في بوربانك بكاليفورنيا، وتستخدمون قوتكم الاقتصادية لمهاجمة مسؤولين في ولايتي»، مضيفًا: «نرى أن هذا الأمر يمثل استفزازا وسنحاربه».

ويعتبر مجمع ديزني الترفيهي الواقع قرب أورلاندو من بين أكثر المواقع الترفيهية استقطابًا للزوار في العالم، كما أن ديزني من العلامات التجارية المفضلة لدى الأميركيين.

وتمكنت «ديزني» جراء وضعها الخاص من ضمان عدد من الخدمات العامة الأساسية كجمع النفايات ومعالجة المياه، ويخشى بعض النواب أن يؤدي إلغاء هذا الوضع إلى تحويل الديون إلى الحكومات المحلية.

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