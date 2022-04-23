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بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 01:48 مساء
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
مايك تايسون، 5 نوفمبر 2021، لاس فيغاس (أ ف ب)
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كشف موقع «تي إم زي»، الخميس، أن بطل الملاكمة الأميركي السابق، مايك تايسون، ضرب راكبًا يبدو أنه ضايقه في إحدى الطائرات.

وظهر «مايك الحديدي» في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل وهو يلكم راكبًا يجلس خلف مقعده، وفق «فرانس برس».

وأشار الموقع المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن الواقعة حصلت، الأربعاء، قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

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ونقل الموقع عن أحد الشهود قوله إن الملاكم السابق (55 عامًا)، والذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته، ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده على الطائرة.

وأوضح الشاهد نفسه أن الراكب الجالس وراء مايك تايسون كان يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة موتورة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه. ويظهر الراكب في إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه.

وذكر الموقع أن البطل السابق نزل من الطائرة، لافتًا إلى أن الراكب تقدم بشكوى ضده.

ولم تحصل وكالة «فرانس برس» على أي رد من كل من شرطة سان فرانسيسكو وشركة طيران «جيت بلو» والوكالة المسؤولة عن أعمال مايك تايسون عندما حاولت الاستفسار عن الحادث.

مايك تايسون
يشكل مايك تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة. وهو كان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عامًا و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.

ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضًا انتكاسات بينها تلك التي اعتبرت تاريخية ضد إيفاندر هوليفيلد سنة 1997.

ودين العام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وأقرّ العام 2007 بإدمانه الكوكايين.

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