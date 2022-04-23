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مخرج يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 10:25 صباحا
مخرج يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد
المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ في البندقية بإيطاليا في 5 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلن المخرج الكندي، ديفيد كروننبرغ، بيعه في مزاد صورة بنمط «إن إف تي» لحصوات كليته.

ويعرض مهرجان كان السينمائي لهذا المخرج فيلما عن الأعضاء الحيوية كأعمال فنية، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

والـ«إن إف تي» (رموز غير قابلة للاستبدال) هي منتجات رقمية مرفقة بشهادة تثبت أصالتها تُصمم باستخدام تقنية الـ«بلوكتشاين» (سلسلة الكتل).

إن إف تي
وطرح كروننبرغ الصورة المسماة «إنر بيوتي» (الجمال الداخلي) للبيع عبر منصة «سوبر رير» (Superrare) قبل نحو ثلاثة أسابيع بـ«سعر احتياطي» يبلغ عشرة إيثريوم (حوالي 30 ألف دولار بحسب سعر صرف هذه العملة المشفرة). وعند الوصول إلى هذا المبلغ، سيستمر المزاد لـ24 ساعة.

وقال كروننبرغ عبر موقع التداول إن «طبيبي قال لي إن عليه الاحتفاظ بحصوات الكلى لتحليلها»، لكن المخرج البالغ 79 عاما يرفض الأمر لأنه يجد أن هذه الحصى «أجمل من أن تُفتت».

وقرر كروننبرغ تصوير 18 حصوة أزيلت من جسمه وتحويل هذه الصور إلى منتجات «إن إف تي». وبينما يُعتبر شاري منتج الـ«إن إف تي» وحده حائزا العمل، إلا أن المنتج يبقى متاحا للجميع عبر الإنترنت.

- أزمة وتراجع في سوق الـ«إن إف تي»

وكان المخرج باع العام الماضي (مقابل 25 إيثروما) فيلما قصيرا ظهر فيه إلى جانب جثة تشبهه تماما.

وجاءت فكرة «إنر بيوتي» من فيلمه «ديد رينغرز» (1988) الذي يتحدث عن طبيبي نساء توأم يتشاركان الامور كلها.

ويقول كروننبرغ «في احد مشاهد الفيلم، يسأل طبيب توأمه (لماذا لا تُنظم مسابقات جمال مخصصة لداخل الجسد)؟».

إنر بيوتي
وطرح صورة «إنر بيوتي» يحمل كذلك إشارة إلى فيلمه الجديد «كرايمز أوف ذي فيوتشر» المرشح لنيل السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي والذي يؤدي أحد الأدوار فيه الممثل فيغو مورتنسن. وأعلن المخرج أن مورتنسن سيخضع في الفيلم «لعملية جراحية مباشرة في جسده».

وأصبحت إيرادات الـ«إن إف تي» في هوليوود مصدرا لتمويل الأفلام المستقلة.

ولم يوضح كروننبرغ ما إذا كانت نسخة مادية من «إنر بيوتي» ستصاحب الصورة المطروحة على شكل «إن إف تي»، إذ غالبا ما تبقى هذه المنتجات بشكلها الرقمي فقط.

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