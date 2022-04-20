فنزويلا توقف رجلا ومراهقة على خلفية إعلانات لبيع أعضاء عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الفنزويلية، الثلاثاء، توقيف رجل ومراهقة لعرضهما بيع أعضاء بشرية عبر الشبكات الاجتماعية، بعد ثلاثة أيام من توقيف امرأة لعرضها كلية للبيع في مقابل 20 ألف دولار.

وأوقف فرانكلين روساليس البالغ 41 عاما، وفتاة تبلغ 16 عاما لم يُكشف اسمها، في سان فيليكس بولاية بوليفار جنوب البلاد، بتهمة «طرح كلية للبيع على منصة «Marketplace» للتجارة الإلكترونية عبر «فيسبوك» مع استخدام حسابات مزيفة»، على ما قال رئيس هيئة التحقيقات العلمية والجنائية دوغلاس ريكو، وفقا لـ«فرانس برس».

كما صادر الشرطيون هاتفا محمولا يظهر «المشاركة النشطة للموقوفَين في هذه الأفعال بصورة مثبتة»، وفق منشور دوغلاس ريكو على «إنستغرام».

ولم ترد أي تفاصيل عن العضو أو مصدره أو العرض الذي قدمه الموقوفان.

وأضاف قائد الشرطة أن توقيف الشخصين جاء بعد «وشاية علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

أزمة اقتصادية

وكان المدعي العام طارق وليام صعب أعلن، السبت، توقيف امرأة تدعى ماريليس ديل كارمن ييدرا، لعرضها كلية مقابل 20 ألف دولار على منصة «Marketplace». وحصلت الوقائع في ولاية بورتوغيزا قرب كراكاس.

ونشر المدعي العام على تويتر صورا للإعلان الذي نشرته ييدرا وطُرحت فيه للبيع «كلية فتاة تبلغ 15 عاما في حالة ممتازة».

ثم أوضح صعب أن النيابة العامة تحقق في وجود «شبكة إجرامية»، لكنه لم يحدد كيفية حصول المتهمة على الكلية أو ما إذا كان الأمر مرتبطا بعملية احتيال.

وتوقف برنامج زرع الأعضاء العام 2017 في بلد تضرر بشدة من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع ما يقرب من ثماني سنوات من ركود اقتصادي تسبب في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مشابه لذلك المسجل في هايتي.