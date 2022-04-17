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«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 04:00 مساء
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
متفرجون يضعون علم بيرو في ميدان لسباق الثيران في 13 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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تعتزم حكومة بيرو فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري، على الأشخاص المدانين باغتصاب القصَّر.

وبعدما «استنكر» جريمة اغتصاب طفلة في سن الثالثة أثارت صدمة في البلاد، قال رئيس بيرو بيدرو كاستيو، السبت: «كفانا عنفاً. الحكومة لن تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال ولن يفلت مرتكبوها من العقاب».

ولا يزال يتعين استحصال هذا الإجراء، الذي اقترحه رئيس الجمهورية، على موافقة البرلمان البيروفي، وفق «فرانس برس».

-تظاهرات في بيرو تطالب باستقالة الرئيس كاستيو

واستشهد كاستيو بروسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا كدول تُنزل عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين. وتقوم هذه العقوبة على إعطاء المحكومين أدوية تثبط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.

وبحسب وزارة حقوق المرأة في بيرو، تعرَّض أكثر من 21 ألف قاصر للاغتصاب في السنوات الأربع الماضية. وخلال العام 2021 وحده، تم تسجيل 6929 حالة.

في بيرو، تصل عقوبة مغتصبي القصَّر دون سن 14 عامًا إلى السجن مدى الحياة.

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