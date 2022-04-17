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دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 10:18 صباحا
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
أحجار وقطع من الياقوت كما بدت في طبقة أرضية غنية بالمعادن في منجم بموزمبيق (أ ف ب)
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أُطلقت تسمية «برج الحمل» على أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي الخام في العالم، والذي عُرض للمرة الأولى أمام الجمهور، الجمعة، في أحد فنادق دبي قبل طرحه في مزاد.

وقال المدير العام للشركة العارضة «SJ Gold and Diamond»، باتريك بيلاتي، إن الحجر البالغ حجمه 8400 قيراط ووزنه 2.8 كيلوغرام هو «أحد أكبر» أحجار الياقوت الخام المكتشفة على الإطلاق ويمثل واحدًا من «أندر أحجار الياقوت» الموجودة في العالم، وفق «فرانس برس».

وأوضح بيلاتي أن الحجر عبارة عن «ياقوت خام مصدره تنزانيا... ولم يتعرّض للحرارة ما يعني أنه لم يُعالج. فهو إذًا طبيعي ولهذا السبب يمثل حجرًا ثمينًا».

وأوضح أن «الحجر سيُعرض في مواقع مختلفة في دبي مدى الأيام الثلاثين المقبلة، قبل طرحه للبيع في مزاد».

-دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

ويُتوقع أن يصل سعر الحجر ذي اللونين الأخضر والأرجواني الداكن إلى 120 مليون دولار.

وعرضت دار كريستيز للمزادات الشهر الفائت في دبي ماسة بيضاء وُصفت بأنها «الأكبر» من نوعها في تاريخ المزادات.

وأشارت كريستيز إلى أن الماسة المسماة «ذي روك» («الصخرة») هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراط استُخرجت وصقلت في جنوب أفريقيا قبل أكثر من 20 عامًا.

ستُنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستُطرح للبيع بسعر يُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو.

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