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هاري وميغن يحضران «إنفيكتوس غيمز» في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 03:58 مساء
هاري وميغن يحضران «إنفيكتوس غيمز» في هولندا
الأمير هاري (يسار) وزوجته ميغن لدى وصولهما إلى مدينة لاهاي الهولندية عشية افتتاح الدورة الخامسة لألعاب «إنفيكتوس غيمز» (أ ف ب)
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أطل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغن في لاهاي الجمعة عشية افتتاح ألعاب «إنفيكتوس غيمز» الرياضية المخصصة للجنود الجرحى التي تقام دورتها الخامسة في هولندا.

ولاحظ عدد من وسائل الإعلام أن هذه المناسبة تشكل أول ظهور علني للزوجين في أوروبا منذ قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية قبل عامين ونصف العام، وفق «فرانس برس».

زيارة الملكة إليزابيث
وعرّج هاري (37 عامًا) وميغن (40 عامًا) في طريقهما إلى لاهاي على بريطانيا التي لم يعودا إليها معًا منذ ذلك الحين، وزارا الملكة إليزابيث الثانية، جدّة هاري، قبل أيام قليلة من عيد ميلادها السادس والتسعين.

وكان الأمير هاري الذي خدم في الجيش البريطاني في أفغانستان وراء إطلاق ألعاب «إنفيكتوس غيمز»، وهي دورة رياضية مخصصة للجنود للمحاربين القدامى الجرحى والمعوقين.

ويبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 من 20 بلدًا في هذه الدورة التي أرجئت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتُختتم مسابقاتها في 22 أبريل الجاري. وقُبيل وصول الأمير، دخل الفريق الأوكراني الملعب وسط تصفيق.

-هاري وميغن يزوران الملكة إليزابيث

ويمثّل 19 شخصًا أوكرانيا التي تتعرض منذ 24 فبراير لغزو روسي، لكن أعضاء الفريق أسفوا لغياب زميلة لهم مسجونة في ماريوبول.

وقالت ناطقة باسم البعثة الأوكرانية إن يوليا باييفسكا، الملقبة تايرا، وهي مسعفة أوكرانية، «معرّضة لخطر الموت».

وأوضحت البعثة في بيان أن باييفسكا «هي المرأة الوحيدة في الفريق وكان يفترض أن تشارك في مسابقتي الرماية والسباحة». وأقيمت «إنفيكتوس غيمز» للمرة الأولى العام 2014.

وكان هاري وميغن أضفيا الطابع الرسمي على علاقتهما خلال دورة «إنفيكتوس غيمز» العام 2017 حين ظهر هاري للمرة الأولى مع الممثلة الأميركية السابقة. وفي العام التالي، كانا موجودين خلال الدورة التي أقيمت في سيدني، بعد أيام قليلة من إعلان حمل ماركل.

وأدى انسحاب الأمير هاري من العائلة الملكية إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين.

واقترح هاري أن تكون الحماية على نفقته الخاصة، وطعن أمام القضاء في رفض وزارة الداخلية البريطانية عرضه هذا.

واعتبرت الصحف الشعبية البريطانية الشهر الفائت أن الأمير هاري أظهر «استهانة» بالملكة إليزابيث الثانية لتغيّبه في نهاية مارس عن صلاة الجناز التذكارية التي أقيمت عن راحة نفس جده الأمير فيليب الذي توفي قبل سنة عن 99 عامًا.

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