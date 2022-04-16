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جزائري في بلجيكا يربح 250 ألف يورو مع إيقاف التنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 02:23 مساء
جزائري في بلجيكا يربح 250 ألف يورو مع إيقاف التنفيذ
أوراق يانصيب «يورو ميلينز» الأوروبي (أ ف ب)
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يسعى شاب جزائري (28 عامًا) لا يحمل أوراقًا ثبوتية إلى إثبات هويته، ليتمكن من الحصول على 250 ألف يورو ربحها في إحدى الألعاب التابعة لليانصيب الوطني البلجيكي.

وأوضح ألكزندر فيرشتاتي، وهو محامي الشاب، الجمعة، أن التذكرة الفائزة هي حاليًا بحوزة القضاء في بروج (شمال)، بعدما حاول ثلاثة من أصدقاء الشاب عبثًا مساعدته للحصول على المبلغ، وفق «فرانس برس».

وأضاف المحامي أن الشبان الثلاثة وهم أيضًا من دول المغرب العربي، أوقفوا للاشتباه في أنهم قاموا بعملية سرقة وأمضوا ليلة رهن التوقيف خلال الأسبوع الماضي.

الفائز المحظوظ
وفتح مكتب المدعي العام في بروج تحقيقًا للعثور على الفائز المحظوظ، الذي تمكن من تبرئة أصدقائه بعدما سلّم نفسه للشرطة برفقة محاميه، ويتعيّن عليه حاليًا إثبات حُسن نواياه.

وقال فيرشتات إن وضع موكله «غير قانوني، إذ لا يحمل أي أوراق ثبوتية ولا يملك كذلك حسابًا مصرفيًا»، مضيفًا «نبحث حاليًا عن مستندات تثبت هويته، وعليه التواصل مع أسرته الموجودة في الجزائر».

وبيعت التذكرة الفائزة قبل بضعة أسابيع في زيبروغه، وهي مدينة ساحلية بلجيكية ووجهة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إنجلترا بطريقة غير قانونية من خلال الاختباء داخل شاحنات أو حاويات.

وأوضح المحامي أن موكله الذي لا ينوي التقدم بطلب للحصول على لجوء والبقاء في بلجيكا (إذ لا يأتي من بلد في حال حرب)، حصل على وعد من السلطات البلجيكية بعدم إعادته إلى الحدود قبل تسليمه الجائزة.

اليانصيب الوطني 
ويُمنع التاجر الذي باع هذه التذكرة من تسليم جائزة نقدية بمبلغ مماثل للفائز. ففي حال تخطت الجائزة مبلغ المئة ألف يورو، على التاجر إرسال الفائز تلقائيًا إلى مقر الشركة في بروكسل، على ما أوضحت الناطقة باسم اليانصيب الوطني يوكه فيرموره.

وإلى هذا المقر ذهب أصدقاء الفائز الثلاثة، وطلب أحدهم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي الخاص.

وقالت فيرموره إن «الفائز لم يأت إلى مقر الشركة ولم نره إطلاقًا، ما يعيق حاليًا إجراءات تسليم الجائزة»، من دون أن تذكر شروط أو طبيعة المستندات المطلوبة. وأضافت أن «مدعي عام بروج يتولى الموضوع».

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