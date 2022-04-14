إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جمعية «بادو البيئية لحماية الأحياء البحرية» جنوح دلفين ذات الأنف القاروري على شاطئ مدينة زوارة.

وأوضحت الجمعية من خلال صفحتها على «فيسبوك»، في بيان «جاء بلاغ من أحد مواطني مدينة زوارة، الأربعاء، 13 أبريل 2022 لإدارة جمعية بادو البيئية، وذلك عن جنوح دلفين على الشاطئ، وسارع فريق من قسم الثدييات البحرية بالجمعية لمعاينة المكان ووجد ازدحاما على الشاطئ وشبابا في البحر يحاولون إنقاد الدلفين، وبتكاثف جهود الجميع تم إنقاذ هذا المخلوق الصديق للإنسان وإرجاعه للبحر».

وأشارت الصفحة إلى أن الدلفين من النوع القاروري ويصل طوله لأكثر من ستة أمتار وهي أنثى بالغة وهذا يعتبر أطول دلفين تم إيجاده على شاطئ زوارة.

ووجهت الجمعية الشكر لشباب المدينة الحبيبة الغيورين على بيئتهم ومد يد العون مع فريق جمعية «بادو».

محاولة إنقاذ دلفين على شاطئ مدينة زوارة (فيسبوك)

محاولة إنقاذ دلفين على شاطئ مدينة زوارة (فيسبوك)