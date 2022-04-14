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بعد الفياغرا.. الجيش البرازيلي اشترى دعامات للأعضاء الجنسية لعناصره

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 12:00 مساء
بعد الفياغرا.. الجيش البرازيلي اشترى دعامات للأعضاء الجنسية لعناصره
عرض دواء «الفياغرا» خلال أحد المؤتمرات الصحفية في سنغافورة (أ ف ب)
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كشف نائب برازيلي، الثلاثاء، أن الجيش البرازيلي اشترى 60 دعامة صناعية للأعضاء الجنسية موجهة للعسكريين، وذلك غداة موجة سخرية في البلاد إثر كشف المسؤول عينه عن شراء الجيش عشرات آلاف الحبوب من عقار فياغرا المنشط جنسيا لعناصره.

وقال النائب إلياس فاز من يسار الوسط «لقد رصدت إنفاقا بالملايين من الجيش على دعامات صناعية للقضيب»، غداة إعلانه، الإثنين، عن شراء 35 ألف حبة فياغرا للعسكريين، وفق «فرانس برس».

وأشار البرلماني إلى أنه حصل على المعلومة بشأن دعامات القضيب عبر مصدر عام لمراقبة شفافية الحكومية يتيح الاطلاع عند الطلب على البيانات بشأن النفقات العامة.

هذه الدعامات الصناعية المصنوعة من السيليكون بطول يراوح بين 10 سنتيمترات و25 سنتيمترا، تكلف ما بين 11 ألف دولار و13 ألفا للقطعة الواحدة. وكبّد شراؤها الحكومة ما يقرب من 3.5 ملايين ريال برازيلي (حوالى 750 ألف دولار)، وفق فاز.

ولم ترد وزارة الدفاع البرازيلية على الفور على محاولات وكالة «فرانس برس» للاستحصال على تعليقها في الموضوع.

وأضاف فاز «الشعب البرازيلي يواجه صعوبة في الحصول على أدوية في مراكز العناية، فيما ثمة مجموعة تتلقى علاجا بدعامات صناعية باهظة للغاية».

ووعد النائب البرازيلي بإحالة المسألة إلى القضاء، مع السيناتور جورجي كاجورو من يمين الوسط، بهدف تبيان الحقيقة ورصد مخالفات أخرى محتملة.

وتُستخدم دعامات القضيب الصناعية في معالجة مشكلات الانتصاب، شأنها في ذلك شأن عقاقير الفياغرا.

- سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، الإثنين، بشأن مسألة عقاقير الفياغرا أنّ «شراء السيلدينافيل» كان «مخصصا لعلاج مرضى يعانون فرط ضغط الدم الرئوي»، إذ تساهم عقاقير مثل الفياغرا في توسيع الأوعية الرئوية.

ولم يثنِ تبرير الوزارة هذا مستخدمي الإنترنت عن السخرية على المسألة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في موقع «سينساكيوناليستا» الساخر «مع هذه الحبوب، سيهمل الجيش أكثر الديمقراطية».

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