فيل يقتل باحثا كولومبيا بأحد متنزهات أوغندا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي باحث كولومبي كان يعمل لصالح إحدى الجامعات الأميركية حتفه، الأحد، بعدما دهسه فيل في متنزه كيبالي الوطني غرب أوغندا، على ما أعلنت، الإثنين، الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية.

وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث يعمل في جامعة ولاية «أريزونا» الأميركية، موجودا مع باحث آخر وأحد المرشدين في هذا المتنزه المعروف بتنوّع الحيوانات البرية التي يحويها وبمركزه الخاص بالأبحاث، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الهيئة الأوغندية المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في بيان أن أفراد المجموعة «صادفوا فيلا كان بمفرده ثم هاجمهم، ما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة. وطارد الفيل سيباستيان وداس عليه ما أدى إلى وفاته».

وأضافت «لم نشهد حوادث مماثلة طوال السنوات الخمسين الماضية التي تخللتها أبحاث عن الغابات أُجريت في متنزه كيبالي الوطني».

ولقي سائح سعودي مصرعه في يناير الماضي بعدما دهسه فيل خلال رحلة سافاري في متنزه «مورشيسون فولز» في أوغندا، حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقلّه هو والأصدقاء الذين كان برفقتهم.