دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجد «كيريوشا»، وهو دب سيرك بني يبلغ 24 عامًا عاش في ظروف مأساوية في أوكرانيا قبل أن يتخلى عنه مالكه الذي خرج للقتال، ملاذًا في هولندا بفضل مؤسسة وحديقة حيوانات.

وقالت حديقة الحيوانات برينن وسط هولندا في بيان «نهاية الأسبوع الماضي، ذهبت مؤسسة «بيرز إن مايند» للبحث عن دب بني في أوكرانيا كان يعيش في ظروف مروعة منذ 18 عامًا»، وفق «فرانس برس».

و«تدهور وضع الدب بشكل كبير خلال الحرب لدرجة أن المؤسسة بذلت قصارى جهدها لإجلاء الدب من منطقة الحرب في أسرع وقت ممكن»، وهي عملية محفوفة بالمخاطر بحسب حديقة الحيوانات التي وصل اليها الحيوان، الأحد.

وكان الدب «كيريوشا» يعيش في قفص صغير بمجمع فندقي منذ سنوات، وفق حديقة الحيوانات الهولندية. وتفاقم الوضع بسبب النزاع في أوكرانيا بعدما تخلى عنه صاحبه للمشاركة في القتال.

وقالت إنغريد فيرميولين مديرة مؤسسة «بيرز إن مايند» الناشطة في سبيل رعاية الدببة «مع استمرار الحرب، لم يعد المالكون قادرين على رعاية الحيوان».

ونقل البيان عن فيرميولين قولها «الغذاء أصبح نادرًا ونشهد الآن التخلي عن هذه الأنواع من الحيوانات بشكل روتيني بسبب التهديد الوشيك بالحرب».

وكان «كيريوشا» دب سيرك في السنوات الست الأولى من حياته، قبل وضعه في فندق يضم مخيمًا للأطفال، حيث عاش في قفص على أرضية خرسانية «بالكاد يمكنه التحرك فيها»، بحسب حديقة حيوانات «أوفيهندز دينيربارك» في منطقة رينن الهولندية.

بعد فترة حجر صحي، سيعيش الحيوان مع دببة أخرى تعرضت لسوء معاملة، في غابة تديرها المؤسسة وحديقة الحيوانات.

وعلى غرار بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا، استقبلت هولندا حيوانات أوكرانية تعاني صدمة ونقصًا في التغذية.