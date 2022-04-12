Atwasat

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 03:02 مساء
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
مسحراتيان يجوبان أحد شوارع دمشق في 7 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في موروث رمضاني بالأحياء الشعبية السورية، يصدح صوت المسحّراتي، حسن الرشي، وهو ينادي، قبيل أذان الفجر نحو ساعة: «يا نايم وحّد الدايم» ليوقظ الصائمين لتناول وجبة السحور.

ففي كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، يخرج حسن (60 عامًا) مع صديقه شريف رشو (51 عامًا)، يجوبان الأزقة الضيقة مخترقين الهدوء السائد بقرعهما على طبلة لإيقاظ الصائمين. وهما عينة من قرابة ثلاثين مسحرًا يحافظون على هذا التقليد في دمشق، وفق «فرانس برس».

الهواتف المحمولة
ويقول حسن (60 عامًا) «رغم وجود الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المختلفة، لكن الناس يحبّذون الاستيقاظ على صوت المسحراتي».

ويضيف «أصبح المسحراتي جزءًا من عادات وتقاليد أهل الشام في شهر رمضان، وهذا تراث لن نتركه».

بين أحياء مُنارة وأخرى يسودها ظلام دامس، ينتقل حسن مع صديقه. يمسك بيده اليمنى عصا مصنوعة من الخيزران، وبيده الأخرى طبلة صغيرة مصنوعة من الفخار ومكسوة بجلد الماعز. يسير بخطوات متسارعة في الأزقة، ويطرق بعصاه على أبواب من يعرفهم وكلّفوه مسبقًا بإيقاظهم. ويتفنن أحيانًا في القرع على الطبلة بطريقة إيقاعية.

ويشرح «نشعر بالبهجة حين نخرج كل يوم. أحيانًا، يلحق بنا بعض الأطفال ويطلبون القرع على الطبلة وترديد نداء قوموا على سحوركم.. إجا رمضان يزوركم».

قبل أن يرتفع الأذان بدقائق، يطرق شريف على باب أحد جيرانه ليشرب كوبًا من الماء، مستبقًا بدء موعد الصيام ليوم جديد.

-التكنولوجيا تقهر المسحراتي في باكستان

وقد يحمل المسحراتي بيده أحيانًا سلة من القش أو حقيبة من القماش لوضع ما قد يُقدم له من طعام. وهو إجمالًا لا يتقاضى أجرًا ماديًا.

ويقول شريف «معدّاتي بسيطة، هي صوتي وطبلتي وعصاي (...) لم أتوقف عن أداء هذا الواجب منذ نحو ربع قرن، حتى خلال الحرب أو تفشي كورونا».

ويضيف الرجل الذي غزا الشيب لحيته الخفيفة «سأبقى أوقظ الناس على السحور طالما أن في حنجرتي صوتًا قادرًا على الارتفاع والصراخ، إنها أمانة حملتها عن أبي وسأحمّلها لولدي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا

دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة ...
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»
إفطار في سماء جاكرتا
إفطار في سماء جاكرتا
لصوص يسرقون جسرا معدنيا في الهند
لصوص يسرقون جسرا معدنيا في الهند
بياضات الفنادق تتحول قمصانا للتلاميذ الفقراء في جنوب أفريقيا
بياضات الفنادق تتحول قمصانا للتلاميذ الفقراء في جنوب أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في «التايمز سكوير» بنيويورك (فيديو)
مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في «التايمز سكوير» ......
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات...
فتى في عمر الـ16 ينطلق برحلة انفرادية حول العالم على طائرة خفيف
فتى في عمر الـ16 ينطلق برحلة انفرادية حول العالم على طائرة ......
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي...
سرقة 600 مليون دولار من لاعبي «أكسي إنفينيتي»
سرقة 600 مليون دولار من لاعبي «أكسي إنفينيتي»...
المزيد
دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا
دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا...
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا...
الكونغو: الحقيقة والخيال في قصص تعدد الزوجات
الكونغو: الحقيقة والخيال في قصص تعدد الزوجات...
بياضات الفنادق تتحول قمصانا للتلاميذ الفقراء في جنوب أفريقيا
بياضات الفنادق تتحول قمصانا للتلاميذ الفقراء في جنوب أفريقيا...
لصوص يسرقون جسرا معدنيا في الهند
لصوص يسرقون جسرا معدنيا في الهند...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط