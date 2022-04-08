«فيريرو» تسحب مزيدا من منتجات «كيندر»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت شركة «فيريرو» الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولاتة، الأربعاء، سحب مزيد من منتجات علامتها التجارية الشهيرة «كيندر» من المملكة المتحدة وأيرلندا، بعد تسجيل إصابات بالسالمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وقالت «فيريرو» في بيان «مع أن الوضع لا يزال على حاله، ندرك تماما أن عيد الفصح يقترب تزامنا مع ارتفاع متوقع في مبيعات هذه المنتجات»، مضيفة «لذلك، قررنا كإجراء احترازي إضافي، سحب مزيد من المنتجات المصنعة في المصنع نفسه خلال الفترة ذاتها»، وفق «فرانس برس».

ويشمل السحب منتجات بيض كيندر «kinder surprise» المُباعة بالقطعة أو ضمن علبة من ثلاث بيضات يعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى 7 أكتوبر 2022»، في حين أن المنتجات التي سُحبت من الأسواق، الثلاثاء، تشمل تواريخ صلاحيتها الفترة الممتدة بين 11 يوليو و7 أكتوبر.

واتخذت الشركة كذلك «قرارا احترازيا بسحب منتجات أخرى تشمل Kinder Mini Eggs و Kinder Egg Kits و Kinder Surprise بحجم 100 غرام وSchokobons في المملكة المتحدة وإيرلندا والتي يوصى باستهلاكها بين 20 أبريل و21 أغسطس.

وأعلنت «فيريرو»، الثلاثاء، سحب سلسلة منتجات من علامة «كيندر» التجارية مصنعة داخل مصنعها الواقع في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

- سحب شكولاتة شهيرة بعد إصابات بالسالمونيلا

وقالت إنها تواصل تعاونها مع السلطات الصحية في بريطانيا وإيرلندا «في ضوء تسجيل حالات إصابة بداء السالمونيلا»، رغم «عدم رصد السالمونيلا حتى الساعة في أي منتج تابع لـ(كيندر) موجود في هذه السوق».

وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية أفادت، الثلاثاء، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» برصد 63 إصابة بالسالمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السالمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات «كيندر» المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.