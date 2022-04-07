أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الصحية في واشنطن، الأربعاء، أنها اعتمدت القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب العدائية التي أثارت الذعر قرب مقر الكونغرس بعدما هاجمت مارة من بينهم أحد النواب، مشيرة إلى أنها كانت مُصابة بداء الكلب.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر، الثلاثاء، أُمسك بالحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس حيث يقع مجلسا الشيوخ والنواب بعدما عض تسعة أشخاص، وفق «فرانس برس».

وأوضحت السلطات الصحية، الأربعاء، أن حياة الحيوان، وهو أنثى ثعلب بالغة، أنهيت بواسطة القتل الرحيم «بطريقة إنسانية»، بهدف إجراء اختبار للكشف عما إذا كان الحيوان مصابا بداء الكلب.

وبعد ساعات قليلة، أعلنت السلطات أن «نتائج الاختبار أتت إيجابية بفيروس داء الكلب»، مشيرة إلى أنها «تتواصل مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا لعضة الثعلب».

وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وفكاهات في شأن وجود أنثى الثعلب على مقربة من المحفل الأساسي للديمقراطية الأميركية.

وليس وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأميركية أمرا غير اعتيادي، لكنها تتجنب في العادة أي احتكاك مع البشر، وفق السلطات البيئية المحلية.

وغرد حساب «CapitolFox» عبر «تويتر» بعد الإعلان عن نفوق الثعلب «نفق ولكن لن يُنسى».

صورة نشرتها شرطة الكابيتول الأميركي لثعلب تم الإمساك به قرب الكونغرس في واشنطن، 5 أبريل 2022 (أ ف ب)