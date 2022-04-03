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أمواج ضخمة تجتاح أحد شواطئ سدني (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 11:21 صباحا
أمواج ضخمة تجتاح أحد شواطئ سدني (فيديو)
الأمواج تجتاح شاطئ بوندي في سدني، 2 أبريل 2022 (أ ف ب)
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اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي لأستراليا، السبت، وصلت إلى المنازل وغمرت شاطئ بوندي بياش الشهير في سدني.

وأُصدرت تنبيهات من أمواج خطرة في معظم مناطق ساحل ولاية نيو ساوث ويلز؛ حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة، وفق «فرانس برس».

وأظهر أحد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل مياهها إلى المنازل، فيما شوهد متفرجون يفرون من أمواج اجتاحت شاطئ أفوكا بيتش الذي يبعد 90 دقيقة بالسيارة إلى الشمال من سدني.

وأوضح بيتر إيفانز من هيئة الإنقاذ في نيو ساوث ويلز أن العناصر يقدمون المساعدة لعدد كبير من سكان المنازل التي اجتاحتها الأمواج في المنطقة، لكنّه طمأن إلى أن الوضع يتحسن.

وقال «نأمل في أن يكون الأصعب قد انتهى وألا نواجه الليلة أو غدا ما عانيناه هذا الصباح وخلال الليلة الفائتة».

«لا نينيا» تتسبب في ظواهر مناخية حادة في أستراليا
وفي سدني، غرق شاطئ بوندي بيتش الشهير بأمواج اجتاحت جسور المشاة وتدفقت مياهها نحو الطريق المجاورة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا من موجات خطرة ورياح قوية تجتاح المنطقة التي تشمل الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز وصولًا إلى حدود ولاية فيكتوريا طوال نهاية الأسبوع.

وشهدت منطقة شرق أستراليا خلال الأسابيع الفائتة ظواهر مناخية حادة ساهمت في شدتها ظاهرة «لا نينيا» والتغيّر المناخي.

وتسبّبت الظروف الجوية الصعبة والفيضانات بمقتل 22 شخصًا على الأقل منذ مطلع فبراير.

 

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