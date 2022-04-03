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رفض إعادة محاكمة غيلاين ماكسويل المدانة بجرائم جنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 10:29 صباحا
رفض إعادة محاكمة غيلاين ماكسويل المدانة بجرائم جنسية
غيلاين ماكسويل وجيفري إبستين في صورة غير مؤرخة نشرها القضاء في نيويورك، 8 ديسمبر 2021. (ا ف ب)
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ردت قاضية أميركية، الجمعة، طلبًا تقدمت به قبل ثلاثة أشهر البريطانية غيلاين ماكسويل، بإجراء محاكمة جديدة لإعادة النظر في قضيتها.

وسبق أن دينت ماكسويل في نهاية سنة 2021 في نيويورك بتهمة الضلوع في عمليات اتجار جنسي بقاصرات لصالح شريك حياتها السابق الراحل جيفري إبستين، وفق «فرانس برس»

واعتبرت القاضية أليسون نايثان من المحكمة الفدرالية في مانهاتن أن «اقتراح المدعى عليها بإجراء محاكمة جديدة مرفوض»، على ما ورد في فرار نشره القضاء الأميركي.

محاكمة جديدة
كان وكلاء الدفاع عن ماكسويل (60 عامًا) تقدموا بطلب لإجراء محاكمة جديدة لها بحجة أن أحد أعضاء هيئة المحلّفين التي أصدرت الحكم عليها في 29 ديسمبر 2021 أثر على سائر الأعضاء من خلال تصريحه لوسائل إعلام بريطانية خلال مرحلة المداولات أنه تعرض لاعتداءات جنسية في صغره.

وبعد المحاكمة، تحدث هذا المحلّف، وهو رجل يبلغ 35 عامًا يدعى سكوتي ديفيد، إلى وسائل الإعلام في يناير، وأقرّ في 8 مارس أمام القضاء في نيويورك بأنه نسي أن يذكر في ردوده على الأسئلة التي قُدمت إليه قبل اختياره ضمن الهيئة أنه سبق أن تعرّض لاعتداء جنسي خلال طفولته.

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ووصف ديفيد الذي سميّ «المحلّف الرقم 50» عدم ذكره هذا التفصيل بأنه «غلطة» ولم يكن كذبة.

لكن وكلاء ماكسويل اعتبروا أن هذا المحلّف قد يكون منحازًا في الحكم على جرائم جنسية طالت فتيات قاصرات.

واعتبرت القاضية نايثان في قرارها أن «المحلّف الرقم 50 أدلى بشهادة (...) ذات صدقية خلال جلسة أعقبت المحاكمة. ومن المؤسف ولكنه ليس متعمدًا أنه لم يكشف أثناء عملية اختياره للمحاكمة عن الاعتداءات الجنسية السابقة التي تعرض لها».

وأضافت نايثان في قرارها أن «المحكمة خلصت إلى أن المحلف الرقم 50 لم تكن لديه أي أحكام مسبقة تجاه المدعى عليها ويستطيع تالياً أن يكون محلفاً عادلاً ونزيهاً».

 ابنة روبرت ماكسويل
ودينت ابنة القطب الإعلامي البريطاني السابق روبرت ماكسويل في خمس من التهم الست التي وجهت إليه، أبرزها الاتجار جنسيًا بفتيات قاصرات بين 1994 و2004 لحساب الخبير المالي الأميركي الثري جيفري إبستين الذي انتحر في السجن في أغسطس 2019.

وكان إبستين الذي يتمتع بشبكة علاقات اقتصادية وسياسية قوية في الولايات المتحدة وخارجها متهمًا هو نفسه باغتصاب مراهقات، لكنه انتحر في السجن في أغسطس 2019، قبل محاكمته.

وتواجه ماكسويل الحائزة الجنسيات البريطانية والأميركية والفرنسية والتي كانت شريكة حياة إبستين وتواطأت معه مدى 30 عامًا احتمال السجن عشرات السنوات، ويُنطق بالحكم عليها خلال جلسة تعقد في 28 يونيو المقبل.

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