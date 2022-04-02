كولومبيا تحبط عملية تهريب عناكب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة البيئة الكولومبية، الخميس، أن السلطات ضبطت 143 من عناكب الرتيلاء، فيما كانت مهربة الى المكسيك عبر مطار بوغوتا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه العناكب التي عثر على 12 منها نافقة اختناقا، كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية في طائرة شحن، وفق «فرانس برس».

وتابعت «لم تتوافر وثائق تثبت مصدر» الشحنة أو تصاريح نقلها بشكل قانوني.

-نفوق أقدم عنكبوت في العالم

وبحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تباع الرتيلاء بشكل غير قانوني وهي تحظى بشعبية كبيرة في سوق الحيوانات، نظرا إلى طبيعتها الأليفة وألوانها.

وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد «الجهتين المرسلة والمستقبلة» للعناكب. وفي نوفمبر، ضبطت 232 من الرتيلاء في كولومبيا فيما كانت مهربة إلى أوروبا.

وينص القانون في كولومبيا على عقوبات جنائية وغرامات كبيرة ضد المتهمين بالاتجار بالحيوانات.