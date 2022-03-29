مقتل 6 أطفال من عائلة واحدة بحريق التهم منزلهم بالمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل حرقا ستة أطفال من العائلة نفسها تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاما بعدما أتى حريق، الإثنين، على منزلهم الواقع في ولاية واهاكا جنوب المكسيك، على ما أفاد مكتب المدعي العام الإقليمي.

وأوضح المكتب أن «والدة الأطفال أشعلت موقدة تعمل بالغاز صباحا ثم ذهبت إلى المطحنة، وعندما عادت كانت النيران قد اندلعت في المنزل» حيث كان الأطفال موجودين، وفق «فرانس برس».

ويقع المنزل الذي عُثر فيه على جثث الأطفال في كويكويان دي لاس فيورس بمنطقة من واهاكا تعيش فيها شعوب المكستك وتعتبرها الحكومة الفدرالية إحدى المناطق الثلاث الأكثر تهميشا وفقرا في البلاد.