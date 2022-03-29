Atwasat

الشغوفون بالقطارات في اليابان يثيرون الانتباه.. بتجاوزاتهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 01:30 مساء
الشغوفون بالقطارات في اليابان يثيرون الانتباه.. بتجاوزاتهم
صورة لشغوفين بالقطارات في هاسودا اليابانية، 18 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

غالبًا ما يكون الشغوفون بنظام القطارات في اليابان مسالمين رغم إثارتهم مشاجرات تصل أحيانًا إلى اعتداءات، لكن مجموعة صغيرة من بين هؤلاء أثارت أخيرًا الانتباه بسبب تجاوزاتها.

ولطالما أثارت القطارات اليابانية الإعجاب في اليابان وفي سائر أنحاء العالم؛ بسبب تقنياتها المتطورة والتزامها جداول مواعيدها الدقيقة، وفق «فرانس برس».

وتدور مجموعات من الهواة حول السكك الحديد، من بينهم أولئك الذي يحفظون عن ظهر قلب جداول مواعيد القطارات، والشغوفون بتسجيل ضوضائها، بالإضافة إلى محبي وجبات الغداء التي تباع في المحطات وجامعي مجسمات القطارات الصغيرة.

ويوضح نوبواكي تاكادا، وهو مستشار يعمل في شركة «NRI» (سوشل إنفورمايشن سيستم سورفيسيس) أن اليابان كانت تضم نحو خمسة ملايين شغوف بالقطارات العام 2015.

أما المجموعة الأشهر من الشغوفين فتُسمى بـ«توريتيتسو»، وتمثل أشخاصًا يشعرون بمتعة كبيرة عندما يلتقطون أفضل صورة لأحد القطارات وهو يقترب.

والأشخاص الذين يمثلون الـ«توريتيتسو» موجودون في اليابان منذ عقود، لكنهم أثاروا الانتباه خلال السنوات الأخيرة بسبب مشاجرات وقعت بينهم، فضلًا عن اقتحامهم مناطق محظورة، وقيامهم بممارسات تنطوي على العنف.

وبينما كان الوداع المؤثر لقطارات كانت تقوم برحلاتها الأخيرة شائعًا خلال ستينات القرن الماضي وسبعيناته، تثير ممارسات تسجل أخيرًا قلق محبي القطارات، كالتحرش براكب دراجة هوائية دُعي لالتقاط صورة مع القطار، والاعتداء الذي طال العام الماضي أحد المراهقين.

البحث عن اللقطة المثالية
يعتبر ماساو أودا، وهو مصور قطارات هاوٍ يعمل في هذا المجال منذ خمسين عامًا، أن هذه التصرفات أساءت بالتأكيد لصورة محبي القطارات.

ويقول أكيرا تاكاهاشي (27 عامًا) المولع بقطار «Class EF66» الكهربائي إن «الأشخاص يشيرون إليّ بأصابعهم» أثناء التقاط الصور.

ويضيف الرجل الذي يرفض أن «يُدرج في الخانة نفسها مع مفتعلي المشكلات» أن «الصورة المرتبطة بنا أصبحت بغالبيتها سلبية».

يستيقظ يونوسكه تاكاهاي، وهو طالب يبلغ 19 عامًا، أحيانًا عند الساعة الخامسة صباحًا ليذهب إلى الصيد ويعمل بدوام جزئي في مصانع لتحقيق شغفه، ويقول إنه يحب «أي شيء» يتعلق بالقطارات كالضجة التي تحدثها والأجواء المحيطة بها..». ويرى أن «اللحظة التي يتمكن فيها الشخص من رؤية قطار كان ينتظره لساعات ممتعة جدًا».

ويعتبر الصحفي المتخصص جون أوميهارا الذي عمل سابقًا في إحدى أشهر المجلات المتخصصة بالسكك الحديد في اليابان أن التصرفات العدوانية التي تمارسها بشكل متزايد مجموعة «توريتيتسو» مرتبطة بسعيهم للحصول على لقطة مثالية للقطارات.

ويعزو أوميهارا هذه التصرفات كذلك إلى عدد قليل من القطارات التي أصبحت خارجة عن الخدمة. ويقول إن «كل قطار يستحق بالنسبة إليهم معركة تتمثل في الحصول على صورة يكملون فيها مجموعتهم».

ويضيف أن الشغوفين «لن يتحملوا فكرة عدم حصولهم على الصورة الأخيرة التي تكمل مجموعتهم»، من هنا يمارسون تصرفات تنم أحيانًا عن شعورهم بـ«الإحباط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

«الاتحاد» يحدد أهدافه قبل مواجهة «أورلاندو» الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة

إردوغان للوفدين الروسي والأوكراني: للطرفين مخاوف مشروعة
560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية

560 مليار دولار.. رقم ضخم قدرته أوكرانيا لتكلفة خسائرها الاقتصادية المرتبطة ...
تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد

تونس.. الغنوشي يدعو لعقد جلستين بالبرلمان المعلق للنظر في إلغاء إجراءات قيس سعيد
إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022

إنجاز تاريخي ينتظر الرباعي العربي الأفريقي في كأس العالم 2022
مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر

مصر وقطر تعلنان عودة العلاقات إلى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة للتشاور المستمر
بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي

بعد فشل التأهل إلى المونديال.. مانشيني يتحدث عن مصيره مع المنتخب الإيطالي
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين

توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين
الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي

الرئاسة الأوكرانية: 5000 قتيل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي
«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة

«الأهلي طرابلس» يحسم دربي العاصمة
انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78...
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله...
المزيد
الشغوفون بالقطارات في اليابان يثيرون الانتباه.. بتجاوزاتهم
الشغوفون بالقطارات في اليابان يثيرون الانتباه.. بتجاوزاتهم...
لاجئات يديرن مطعما للأطباق الأوكرانية التقليدية
لاجئات يديرن مطعما للأطباق الأوكرانية التقليدية...
التلفزيون البولندي ينظم حملة تبرع عالمية لدعم أوكرانيا
التلفزيون البولندي ينظم حملة تبرع عالمية لدعم أوكرانيا...
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي...
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط