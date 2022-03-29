الشغوفون بالقطارات في اليابان يثيرون الانتباه.. بتجاوزاتهم

القاهرة - بوابة الوسط

غالبًا ما يكون الشغوفون بنظام القطارات في اليابان مسالمين رغم إثارتهم مشاجرات تصل أحيانًا إلى اعتداءات، لكن مجموعة صغيرة من بين هؤلاء أثارت أخيرًا الانتباه بسبب تجاوزاتها.

ولطالما أثارت القطارات اليابانية الإعجاب في اليابان وفي سائر أنحاء العالم؛ بسبب تقنياتها المتطورة والتزامها جداول مواعيدها الدقيقة، وفق «فرانس برس».

وتدور مجموعات من الهواة حول السكك الحديد، من بينهم أولئك الذي يحفظون عن ظهر قلب جداول مواعيد القطارات، والشغوفون بتسجيل ضوضائها، بالإضافة إلى محبي وجبات الغداء التي تباع في المحطات وجامعي مجسمات القطارات الصغيرة.

ويوضح نوبواكي تاكادا، وهو مستشار يعمل في شركة «NRI» (سوشل إنفورمايشن سيستم سورفيسيس) أن اليابان كانت تضم نحو خمسة ملايين شغوف بالقطارات العام 2015.

أما المجموعة الأشهر من الشغوفين فتُسمى بـ«توريتيتسو»، وتمثل أشخاصًا يشعرون بمتعة كبيرة عندما يلتقطون أفضل صورة لأحد القطارات وهو يقترب.

والأشخاص الذين يمثلون الـ«توريتيتسو» موجودون في اليابان منذ عقود، لكنهم أثاروا الانتباه خلال السنوات الأخيرة بسبب مشاجرات وقعت بينهم، فضلًا عن اقتحامهم مناطق محظورة، وقيامهم بممارسات تنطوي على العنف.

وبينما كان الوداع المؤثر لقطارات كانت تقوم برحلاتها الأخيرة شائعًا خلال ستينات القرن الماضي وسبعيناته، تثير ممارسات تسجل أخيرًا قلق محبي القطارات، كالتحرش براكب دراجة هوائية دُعي لالتقاط صورة مع القطار، والاعتداء الذي طال العام الماضي أحد المراهقين.

البحث عن اللقطة المثالية

يعتبر ماساو أودا، وهو مصور قطارات هاوٍ يعمل في هذا المجال منذ خمسين عامًا، أن هذه التصرفات أساءت بالتأكيد لصورة محبي القطارات.

ويقول أكيرا تاكاهاشي (27 عامًا) المولع بقطار «Class EF66» الكهربائي إن «الأشخاص يشيرون إليّ بأصابعهم» أثناء التقاط الصور.

ويضيف الرجل الذي يرفض أن «يُدرج في الخانة نفسها مع مفتعلي المشكلات» أن «الصورة المرتبطة بنا أصبحت بغالبيتها سلبية».

يستيقظ يونوسكه تاكاهاي، وهو طالب يبلغ 19 عامًا، أحيانًا عند الساعة الخامسة صباحًا ليذهب إلى الصيد ويعمل بدوام جزئي في مصانع لتحقيق شغفه، ويقول إنه يحب «أي شيء» يتعلق بالقطارات كالضجة التي تحدثها والأجواء المحيطة بها..». ويرى أن «اللحظة التي يتمكن فيها الشخص من رؤية قطار كان ينتظره لساعات ممتعة جدًا».

ويعتبر الصحفي المتخصص جون أوميهارا الذي عمل سابقًا في إحدى أشهر المجلات المتخصصة بالسكك الحديد في اليابان أن التصرفات العدوانية التي تمارسها بشكل متزايد مجموعة «توريتيتسو» مرتبطة بسعيهم للحصول على لقطة مثالية للقطارات.

ويعزو أوميهارا هذه التصرفات كذلك إلى عدد قليل من القطارات التي أصبحت خارجة عن الخدمة. ويقول إن «كل قطار يستحق بالنسبة إليهم معركة تتمثل في الحصول على صورة يكملون فيها مجموعتهم».

ويضيف أن الشغوفين «لن يتحملوا فكرة عدم حصولهم على الصورة الأخيرة التي تكمل مجموعتهم»، من هنا يمارسون تصرفات تنم أحيانًا عن شعورهم بـ«الإحباط».