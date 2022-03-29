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لاجئات يديرن مطعما للأطباق الأوكرانية التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 10:49 صباحا
لاجئات يديرن مطعما للأطباق الأوكرانية التقليدية
اللاجئة الأوكرانية في تشيكيا إينا إيلينسكايا تحضر طبقا تقليديا أوكرانيا داخل مخيم في جفنيتسه قرب براغ في 18 مارس 2022 (أ ف ب)
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افتتح مطعم في مخيم قرب براغ يستقبل لاجئين وصلوا حديثًا إلى تشيكيا، ويقدم لهم أطباقًا تقليدية بأيادٍ أوكرانية.

وتضم قائمة الأطباق المقدمة في هذا المطعم، الواقع في جفنيتسه غرب براغ، أطعمة تقليدية من بينها حساء البورش، وهولوبتسي (ملفوف محشي) وبوهراتش (يخنة) وبامبوشكي (خبز بالثوم)، وفق «فرانس برس».

ويقول ستيفان أورسوس، الذي اشترى الموقع قبل عامين، «قررت استضافة لاجئين أوكرانيين بعد (شرب) زجاجة تيكيلا في 24 فبراير عندما اندلعت الحرب».

-معاناة اللاجئات بـ«عين» نسائية

وكان الرجل (49 عامًا) يدير مطعمًا معظم أطباقه آسيوية، قبل أن يتغير هدفه عندما استقبل أربعين لاجئًا أوكرانيًا، يمثل الأطفال أكثر من نصفهم قبل بضعة أسابيع.

ويقول أورسوس: «نستقبل (...) نساءً لا صلة لهن بجمهورية التشيك وأوكرانيين من غجر الروما، لا يرغب أحد في استضافتهم وكذلك مرضى».

أطباق أوكرانية
وافتتح أورسوس المطعم بعدما توقف عن ممارسة عمله السابق المتمثل بتنظيم مهرجانات الأطباق جراء جائحة «كوفيد-19». وكانت قائمة الأطباق فيه تضم أنواعًا عدة من الحساء الفيتنامي وأطباقًا آسيوية أخرى بالإضافة إلى البيتزا.

ويقول أورسوس، بينما تُسمَع ضحكات أطفال يقودون دراجات هوائية، «عندما بدأت الجائحة كان علينا المباشرة بالعمل سريعًا ومن دون تحضير مسبق لأننا فقدنا وظائفنا. وحاليًا، نقوم بالأمر نفسه مرة جديدة مع هذا المطعم الأوكراني الذي يقدم أطباقًا متنوعة، لكن الأساسي منها أوكراني».

وبينما يلعب الأطفال على دراجاتهم الهوائية، تنكب أمهاتهم على إعداد أطباق البامبوشكي وحساء البورش والبوغراتش.

وتقول إينا إيلينسكايا، من مدينة أوديسا الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا، «نود أن نعرف الجميع على تاريخ مطبخنا، لذلك نعد أطباقًا أوكرانية ونقدمها».

وكان بدأ المطعم بتقديم طبقي الهولوبتسي والبلماني، ويمثل الأخير نوعًا من الفطائر المحشوة باللحم.

وتقول إيلينسكايا: «نرغب كذلك في تحضير الفارانيكي»، وهو نوع آخر من الفطائر، بينما يمتلئ المطعم بأشخاص يودون تجربة أطباق لم يأكلوها من قبل، وفق «فرانس برس».

لاجئات وأطباق
وبعدما تذوقت طبق بوهراتش حضرته اللاجئات، تقول فيرونيكا ستارا، وهي واحدة من سكان جفنيتسه، لوكالة فرانس برس: «أحببت الفكرة، والبوهراتش كان لذيذًا جدًا. سأزور المطعم مرة أخرى بالتأكيد»، مضيفة أن «السيدات يعرفن بالفعل كيفية تحضير الأطباق».

ووصلت إيلينسكايا، وهي أم لخمسة أطفال، إلى الجمهورية التشيكية مع زوجها وتعتزم الاستقرار هناك، بينما بقيت شقيقتها في أوديسا.

والجمهورية التشيكية عضو في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، وكانت تضم أقلية أوكرانية قبل اندلاع الحرب، فيما تستضيف حتى اليوم أكثر من 270 ألف لاجئ من أوكرانيا.

تقول إيلينسكايا: «أعلم أن الوضع مروع في أوديسا. ونجحنا في المغادرة باكرًا حتى لا يرى أطفالنا ما يحدث هناك حاليًا. نشعر حقًا بالامتنان لوجودنا هنا».

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