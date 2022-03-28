التلفزيون البولندي ينظم حملة تبرع عالمية لدعم أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القناة العامة البولندية «TVP» بث، الأحد، برنامجا لجمع التبرعات لصالح الأوكرانيين بمواجهة الغزو الروسي، في حدث تلفزيوني سيُقام باللغة الإنجليزية ويُبث في أكثر من 20 دولة.

وأوضحت قناة «TVP World» البولندية الناطقة بالإنجليزية في بيان أن البرنامج الذي يحمل عنوان «Save Ukraine #StopWar» (أنقذوا أوكرانيا، أوقفوا الحرب) يرمي إلى جمع «أموال لضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وشدد المنظمون على أن «المشروع يهدف إلى الوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم لمساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال الحرب وكسبها».

وقال البيان إن البرنامج سيُبث اعتبارا من الساعة (15:30 ت غ) مدى ساعتين.

ويقدم البرنامج مذيعون بولنديون وأوكرانيون، وكذلك أسطورة كرة القدم الأوكراني أندري شيفتشينكو و«ممثلون لناديي توتنهام وريال مدريد لكرة القدم»، بحسب «TVP World».

من بين الفنانين، يشارك في البرنامج خصوصا البريطانيان فاتبوي سليم وكريغ ديفيد. كما يشارك في هذا الحدث الفائزان في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية سلفادور سوبرال ونيتا، والأوكرانيون داخا براخا وروسلانا وذي هاردكيس وجامالا و«غو إيه» وموناتيك وأليونا أليونا.