Atwasat

تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 10:08 صباحا
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي
قائد أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية في ألمانيا فاليري غيرغييف خلال حفلة لأوركسترا فيينا في 18 سبتمبر 2020 في العاصمة النمسوية (أ ف ب)
alwasat radio

ستواصل أوركسترا إذاعة «WR» الألمانية، في مدينة شتوتغارت، التعاون مع قائد الأوركسترا اليوناني- الروسي، تيودور كورنتزيس.

ويأتي ذلك على الرغم من «العلاقات الإشكالية» التي تربط كورنتزيس بمصرف روسي، طالته العقوبات التي فرضتها دول الغرب بسبب غزو أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وتبدأ الأوركسترا جولتها الأوروبية في الموعد المقرر لها أصلًا وهو 27 مارس، إلا أن برنامجها سيعدّل ليشمل مقطوعات لملحنين من روسيا وألمانيا وأوكرانيا في «دعوة للسلام والمصالحة».

ولم يدلِ تيودور كورنتزيس، وهو القائد الرئيسي منذ العام 2018 لأوركسترا إذاعة SWR السيمفونية، بأي تصريحات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

-أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف المؤيد لبوتين

واستغنت فرق وجهات ثقافية عدة عن خدمات فنانين روس ذوي شهرة عالمية يتعاونون معها أو ألغت حفلات كانت مقررة لهم، لعدم إدانتهم علنًا غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأوضحت أوركسترا SWR في بيان أن تعاونها مع قائد الأوركسترا يقوم على «القيم والمعتقدات المشتركة».

وقال مدير الأوركسترا كاي غينيفكي «لا نساعد أحدًا ولن نتمكن من إنهاء الحرب بإصدار إدانة كاملة للفنانين الذين يعيشون ويعملون في روسيا وإنهاء التعاون معهم تلقائياً».

وأقرّت الأوركسترا بأنها تعلم أن فرقة MusicAetern الموسيقية التابعة لكورنتزيس في سان بطرسبورغ ممولة من مصرف «في تي بي بنك» المملوك للدولة الروسية.

المصرف 
هذا المصرف مدرج في قائمة الكيانات التي تستهدفها عقوبات الدول الغربية ضد روسيا.

وأضافت الأوركسترا أن علاقات كورنتزيس بالمصرف «هي بالتأكيد إشكالية، لكنها قائمة منذ مدة طويلة»، حسب «فرانس برس».

واعتبرت الأوركسترا أن «من غير الممكن استنتاج موقف مؤيد للهجوم الروسي المستمر في أوكرانيا» بناء على هذه العلاقة.

وكانت أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية في جنوب ألمانيا أعلنت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاستغناء عن خدمات المايسترو الشهير فاليري غيرغييف المقرب من الكرملين، فيما ألغت مسارح ومهرجانات عدة في أوروبا والولايات المتحدة حفلات كان من المقرر أن يحييها. أما السوبرانو الروسية آنا نتريبكو التي تعتبر أيضًا قريبة من بوتين، فقررت إلغاء حفلات مقررة في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي المقابل، تركت راقصة الباليه في مسرح بولشوي أولغا سميرنوفا الفرقة الروسية المرموقة بعدما دانت الحرب في أوكرانيا، وانضمت إلى فرقة الباليه الوطنية الهولندية في أمستردام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - وعود برلمانية وحكومية للمواطن

كاركاتير حليم - وعود برلمانية وحكومية للمواطن
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة الدولية

باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة ...
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت

الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات

باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«عاصمة الشطرنج» الأوكرانية تترقب «النقلة» الروسية
«عاصمة الشطرنج» الأوكرانية تترقب «النقلة» الروسية
فتى في عمر الـ16 ينطلق برحلة انفرادية حول العالم على طائرة خفيف
فتى في عمر الـ16 ينطلق برحلة انفرادية حول العالم على طائرة خفيف
مزاد على مذكرة توقيف مانديلا بتكنولوجيا «إن إف تي»
مزاد على مذكرة توقيف مانديلا بتكنولوجيا «إن إف تي»
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78...
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله...
المزيد
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي
تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي...
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول
العثور على أكثر من 20 دلفينا نافقا بأحد شواطئ إسطنبول...
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات...
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا
الحيوانات مشكلة تربك مراكز إيواء الأوكرانيين في فرنسا...
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط