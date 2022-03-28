تواصل التعاون بين أوركسترا ألماني ومايسترو روسي

القاهرة - بوابة الوسط

ستواصل أوركسترا إذاعة «WR» الألمانية، في مدينة شتوتغارت، التعاون مع قائد الأوركسترا اليوناني- الروسي، تيودور كورنتزيس.

ويأتي ذلك على الرغم من «العلاقات الإشكالية» التي تربط كورنتزيس بمصرف روسي، طالته العقوبات التي فرضتها دول الغرب بسبب غزو أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وتبدأ الأوركسترا جولتها الأوروبية في الموعد المقرر لها أصلًا وهو 27 مارس، إلا أن برنامجها سيعدّل ليشمل مقطوعات لملحنين من روسيا وألمانيا وأوكرانيا في «دعوة للسلام والمصالحة».

ولم يدلِ تيودور كورنتزيس، وهو القائد الرئيسي منذ العام 2018 لأوركسترا إذاعة SWR السيمفونية، بأي تصريحات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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واستغنت فرق وجهات ثقافية عدة عن خدمات فنانين روس ذوي شهرة عالمية يتعاونون معها أو ألغت حفلات كانت مقررة لهم، لعدم إدانتهم علنًا غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأوضحت أوركسترا SWR في بيان أن تعاونها مع قائد الأوركسترا يقوم على «القيم والمعتقدات المشتركة».

وقال مدير الأوركسترا كاي غينيفكي «لا نساعد أحدًا ولن نتمكن من إنهاء الحرب بإصدار إدانة كاملة للفنانين الذين يعيشون ويعملون في روسيا وإنهاء التعاون معهم تلقائياً».

وأقرّت الأوركسترا بأنها تعلم أن فرقة MusicAetern الموسيقية التابعة لكورنتزيس في سان بطرسبورغ ممولة من مصرف «في تي بي بنك» المملوك للدولة الروسية.

المصرف

هذا المصرف مدرج في قائمة الكيانات التي تستهدفها عقوبات الدول الغربية ضد روسيا.

وأضافت الأوركسترا أن علاقات كورنتزيس بالمصرف «هي بالتأكيد إشكالية، لكنها قائمة منذ مدة طويلة»، حسب «فرانس برس».

واعتبرت الأوركسترا أن «من غير الممكن استنتاج موقف مؤيد للهجوم الروسي المستمر في أوكرانيا» بناء على هذه العلاقة.

وكانت أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية في جنوب ألمانيا أعلنت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاستغناء عن خدمات المايسترو الشهير فاليري غيرغييف المقرب من الكرملين، فيما ألغت مسارح ومهرجانات عدة في أوروبا والولايات المتحدة حفلات كان من المقرر أن يحييها. أما السوبرانو الروسية آنا نتريبكو التي تعتبر أيضًا قريبة من بوتين، فقررت إلغاء حفلات مقررة في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي المقابل، تركت راقصة الباليه في مسرح بولشوي أولغا سميرنوفا الفرقة الروسية المرموقة بعدما دانت الحرب في أوكرانيا، وانضمت إلى فرقة الباليه الوطنية الهولندية في أمستردام.