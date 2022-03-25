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لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 01:32 مساء
لملاقاة زوجته.. فيتنامي يحاول عبور خليج البنغال على قارب تجذيف
رجل يمشي على شاطئ في جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند في 14 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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نجحت البحرية التايلاندية في إنقاذ فيتنامي، كان يحاول التجذيف للوصول إلى الهند، لملاقاة زوجته التي اضطر للابتعاد عنها عامين بسبب الجائحة.

وغادر «هو هوانغ هونغ» فوكيت في جنوب تايلاند، بداية مارس، على متن قارب صغير قابل للنفخ يحمل القليل من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير، وفق «فرانس برس».

خليج البنغال
الهدف من هذه الرحلة عبور خليج البنغال للوصول إلى الهند الواقعة على بُعد حوالي ألفي كيلومتر لرؤية زوجته التي ابتعد عنها لمدة عامين بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ورُصد الرجل البالغ 37 عامًا الأربعاء من جانب قارب صيد قرب جزر سيميلان في تايلاند على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من البر الرئيسي.

وقال القبطان بيشيت سونغتان، من مركز قيادة الأمن البحري في تايلاند، إن الصيادين اتصلوا بالسلطات التي جاءت لإنقاذه وأوقفوه.

وأضاف القبطان أن هو هوانغ هونغ لم يكن لديه خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية ولم يكن لديه سوى كمية محدودة من الماء.

وكانت رحلة الزوج المشتاق بدأت في فيتنام التي سافر منها إلى بانكوك. وعندما عرف أنه بحاجة إلى تأشيرة لدخول الهند، سافر بالحافلة إلى فوكيت حيث اشترى الزورق.

وعلى ما يبدو، أعاقته الرياح المعاكسة ولم يحرز تقدما يُذكر خلال أسبوعين من رحلته.

وسيُنقل هو هوانغ هونغ إلى فوكيت حيث سيخضع للاستجواب. واتصلت السلطات التايلاندية بسفارتي فيتنام والهند للنظر في قضيته.

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