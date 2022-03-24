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مزاد على مذكرة توقيف مانديلا بتكنولوجيا «إن إف تي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 02:20 مساء
مزاد على مذكرة توقيف مانديلا بتكنولوجيا «إن إف تي»
نلسون مانديلا يزور زنزانته السابقة في سجن روبن آيلاند بجنوب أفريقيا، 10 فبراير 1995 (أ ف ب)
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تُطرح نسخة رقمية بتكنولوجيا «إن إف تي» لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة في حق نلسون مانديلا، رمز النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في مزاد بكيب تاون، السبت، على ما أعلنت الشركة الجنوب أفريقية القائمة على الحدث.

وقالت منصة «مومينت» الناشئة للمزادات الإلكترونية في بيان، الأربعاء، إن «نسخة رقمية من مذكرة التوقيف الأصلية الصادرة العام 1961 بحق نيلسون مانديلا صُنعت خصيصًا وستُطرح للبيع بعد 61 عامًا من تسطيرها»، وفق «فرانس برس».

وتُصمم الـNFT باستخدام تقنية «blockchain» التي تُعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البتكوين. وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية غير القابلة للخرق نظريًا، بشعبية في سوق الفن، إذ تطمئن هواة الجمع ضد مخاطر النسخ.

واعتُقل أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في الخامس من أغسطس 1962 في شرق البلاد. وتولى سرا قيادة الكفاح المسلح لحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي.

وصيغت الوثيقة الأصلية التي أصبحت صفراء وتآكلت أطرافها، باللغتين الإنجليزية والأفريكانية، وهي لغة استعمارية مشتقة من الهولندية. وتم الاحتفاظ بها في أرشيف مزرعة ليليسليف في جوهانسبرغ التي ستتقاضى عائدات المزاد.

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