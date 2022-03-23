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«عاصمة الشطرنج» الأوكرانية تترقب «النقلة» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 02:15 مساء
«عاصمة الشطرنج» الأوكرانية تترقب «النقلة» الروسية
بطل العالم في الشطرنج الأوكراني أندريه فولوكيتين يلعب مع أحد الهواة بلفيف، 20 مارس 2022 (أ ف ب)
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يواصل سكان لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا مزاولة لعبة الشطرنج التي تُعتبر مدينتهم عاصمتها، فيما يترقبون «النقلة» الروسية التالية رغم أن منطقتهم لا تزال بمنأى عن النزاع.

ويشارك أشخاص مولعون بالشطرنج بجولة لعب على أحد أرصفة لفيف. ويسيطر بيدق أحد اللاعبين المتنافسين على فارس اللاعب الآخر، ثم يتبع ذلك بسلسلة من النقلات الظافرة، منهيًا الجولة لصالحه، فيدفع الخاسر لخصمه مبلغًا من المال، وسرعان ما يعاد توزيع القطع على لوحة الشطرنج للشروع في جولة جديدة، وفق «فرانس برس».

ويعتبر بطل الشطرنج الأوكراني أندريه فولوكيتين (35 عامًا) أن هذه اللعبة «صعبة جدًا». وحاز فولوكيتين درجة «الأستاذ الكبير» في هذا المجال بفضل ميزات عادة ما يتمتع بها الموهوبون، ومنها «قوة الذاكرة والمعرفة الحسابية والقدرة على التخطيط الاستراتيجي، والتمتع بنظرة شمولية» إلى المباراة التي يخوضها.

لكنّ فولوكيتين لا يرى مخرجًا للحرب الروسية الدائرة في بلاده، ويقول «أخشى أن تستمر المعارك لأشهر عدة أو ربما لفترات أطول»، مضيفًا أن الحرب «تمثل واقعًا جديدًا للناس جميعهم في أوكرانيا».

وتقع لفيف على بُعد سبعين كيلومترًا فقط من الحدود مع بولندا، ولا تزال حتى الآن بمنأى عن الهجوم الروسي الذي اندلع في 24 فبراير.

وتُعتبر هذه المدينة مركز أوكرانيا الثقافي؛ إذ تنتشرالمقاهي والمتاجر والمطاعم على جوانب شوارعها المرصوفة بالحصى، رغم أن الحياة الليلية مقيّدة فيها حالياً بحظر تجوّل بموجب الأحكام العرفية.

وتشتهر لفيف كذلك بأنها «عاصمة الشطرنج». وكان الاتحاد السوفيتي الذي ضمّ أوكرانيا حتى انهياره العام 1991 يدعم بشكل كبير ممارسة اللعبة لأن سيطرته على يطولاتها كانت بمثابة تعبير عن تفوقه الاستراتيجي.

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