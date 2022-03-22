Atwasat

ويلز تحظر العقاب الجسدي للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 10:02 صباحا
ويلز تحظر العقاب الجسدي للأطفال
تلامذة في مدرسة تابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في بكين، 26 يونيو 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

حظرت ويلز، الإثنين، العقوبات الجسدية على الأطفال بكل أشكالها، لتحذو بذلك حذو إسكتلندا.

وبات صفع طفل أو حتى هزه يعتبر اعتداءً في ويلز، بحسب قانون دخل حيز التنفيذ، الإثنين. وكان يتم التسامح مع صفع الطفل بالسابق في حال كانت تمثل «عقوبة معقولة»، كما الحال في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، وفق «فرانس برس».

ويعتمد تقويم الطابع «المعقول» على عوامل مختلفة بينها العلامة التي تركتها العقوبة.

وتعتمد أكثر من 60 دولة حول العالم قوانين تحظر العقاب البدني للأطفال.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من الأذى الجسدي والعقلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
زيلينسكي: أوكرانيا «لا تقبل بأي إنذار روسي»

زيلينسكي: أوكرانيا «لا تقبل بأي إنذار روسي»
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني

من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي ...
حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية

حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض...
شاهد .. قناة «الوسط» تذيع لقاء خاصا مع وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا» أحميد حومة

شاهد .. قناة «الوسط» تذيع لقاء خاصا مع وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا» أحميد حومة
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية

بالصور: «حارس الصحراء» مسلسل مستوحى من خرافة شعبية ليبية
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى ...
بيع دراجة نارية من طراز «هارلي ديفيدسون» بسعر قياسي
بيع دراجة نارية من طراز «هارلي ديفيدسون» بسعر قياسي
العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات «الأمازون»
العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات «الأمازون»
مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا
مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا
تمرد على «القواعد الصارمة» في المدارس اليابانية
تمرد على «القواعد الصارمة» في المدارس اليابانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله...
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78
مؤشر السعادة العالمي: فنلندا الأولى.. وليبيا في المركز 78...
المزيد
«الأم العزباء» مواطنة من الدرجة الثانية في الصين
«الأم العزباء» مواطنة من الدرجة الثانية في الصين...
ويلز تحظر العقاب الجسدي للأطفال
ويلز تحظر العقاب الجسدي للأطفال...
كل شيء ينبت في «نفطة» التونسية
كل شيء ينبت في «نفطة» التونسية...
تمرد على «القواعد الصارمة» في المدارس اليابانية
تمرد على «القواعد الصارمة» في المدارس اليابانية...
مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا
مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط