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مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 05:00 مساء
مقتل سائح إيطالي في هجوم سمكة قرش بكولومبيا
لافتة تحذر رواد البحر من خطر هجمات أسماك القرش على شاطئ في كاب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية، 13 يوليو 2019 (أ ف ب)
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قُتل سائح إيطالي، الجمعة، بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش قبالة سواحل جزيرة سان أندريس الكولومبية في البحر الكاريبي، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان الرجل البالغ 56 عامًا، الذي عرَّفت عنه الصحافة الكولومبية بأنه أنطونيو روزيتو ديلي أبروتسي، يسبح قرب جرف عندما تعرض لهجوم من سمكة القرش.

وقال مسؤول رفيع المستوى في البحرية الكولومبية لوكالة «فرانس برس»، طالبًا عدم ذكر اسمه، «لقد مات فعلًا».

وأشارت قناة «Teleislas» المحلية إلى أن الهجوم غير الاعتيادي وقع في منطقة تعرف باسم لا بيسينيتا على الجانب الجنوبي الغربي من سان أندريس، على بعد نحو 380 كيلومترًا قبالة سواحل نيكاراغوا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوم سمكة القرش وقع في منطقة تضم القليل من السباحين.

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