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شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 10:15 صباحا
شرطة نيويورك تعلن سرقة مئات السترات الواقية قبل إرسالها إلى أوكرانيا
علم أوكرانيا مرفوع بجانب طريق في ولاية بنسلفانيا الأميركية في الثاني من مارس 2022 (أ ف ب)
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أعلنت شرطة نيويورك سرقة نحو 400 سترة واقية من الرصاص، مقدمة من شرطيين إلى منظمة غير حكومية مؤلفة من أميركيين متحدرين من أصل أوكراني وكان مقررا إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشارت ناطقة باسم شرطة نيويورك إلى رصد عملية «سطو» في مقر المنظمة غير الحكومية «اللجنة الأميركية للمجلس الأوكراني» (يو سي سي إيه) في جنوب مانهاتن، حيث «سُحب حوالي 400 سترة واقية من الرصاص من مكانها». وقالت «لم يتم توقيف أحد والتحقيق مستمر» في القضية، وفق «فرانس برس».

وأكد ناطق باسم المنظمة غير الحكومية أن ما يقرب من «ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفت» مطلع الأسبوع الجاري، لكن لا المنظمة ولا الشرطة «تعلمان» هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية «ولا سببها ولا الطريقة التي حصلت فيها».

السترات 
كانت هذه السترات المستعملة قُدمت من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.

وقالت المنظمة نفسها إنها تشرف على عمل عشرات المنظمات الأميركية الأوكرانية في الولايات المتحدة حيث يعيش ما بين 1.2 مليون إلى 1.5 مليون أوكراني أو أميركي من أصل أوكراني.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد منظمات أميركية كثيرة خصوصا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حال تعبئة لجمع تبرعات ونقل مساعدات إلى أوروبا الشرقية بما يشمل الطعام والملبس ومنتجات النظافة والأدوية والمعدات العسكرية الخفيفة غير القاتلة بينها السترات الواقية من الرصاص والخوذ.

وأقرت الحكومة الأميركية والكونغرس في مارس الجاري مساعدات طارئة بقيمة 13.6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2.6 مليار من المساعدات الإنسانية و1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6.5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية.

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