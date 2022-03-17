«مدينة الأرامل» الهندية تحتفل بمهرجان «هولي» للألوان

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الاحتفالات بمهرجان «هولي» السنوي للألوان إيذانا بوصول الربيع في الهند التي تحررت للمرة الأولى منذ سنتين من قيود مكافحة فيروس «كورونا»، مع زخم كبير، الثلاثاء، في فريندافان المعروفة باسم «مدينة الأرامل» بولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وأحيت مدينة الحج هذه المكرسة للإله الهندوسي كريشنا احتفالات هولي مع تقليد رمي بتلات الزهور والأصباغ متعددة الألوان، وفق «فرانس برس».

ويعيش في المدينة نحو ألفي أرملة نبذتهن عائلاتهن المحافظة للغاية، ومعظمها من الأسر الفقيرة، بعد وفاة أزواجهن.

ولم تكن فكرة مشاركة الأرامل في أي احتفالات تلقى قبولا كبيرا قبل نحو عقد.

لكن هذا العام، تمكنت هؤلاء النسوة من الاستمتاع بالاحتفالات مرة أخرى.

وقالت شكونتالا ديفي، وهي أرملة تبلغ 72 عاما، «شعرنا بالإحباط لأننا لم نستطع الاحتفال بعيد هولي بسبب فيروس كورونا خلال العامين الماضيين».

وأضافت «نحن سعداء للغاية الآن لأنه لم يعد هناك تدابير إغلاق، ولا فيروس كورونا، نحن جميعا نستمتع باحتفالات هولي. أعجز عن التعبير (عن الفرح)».

ويُحتفل بعيد هولي الذي يبشر بنهاية الشتاء وانتصار الخير على الشر، من خلال حفلات في الشوارع ومعارك مائية وموسيقى ورشق بالألوان الزاهية وطقوس قديمة شتى.

وتبلغ احتفالات هولي التي يحضرها ملايين الأشخاص سنويا، ذروتها، الجمعة، وهو يوم عطلة لهذه المناسبة في كامل أنحاء البلاد.