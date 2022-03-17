Atwasat

أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 02:25 مساء
أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من ألمانيا
صورة تعبيرية لشخص يمسك عقربا بواسطة ملقط (أ ف ب)
alwasat radio

اعترف رجل أميركي بأنه هرب بطريقة غير مشروعة عشرات العقارب الحية من ألمانيا وإليها، كان يخبئها أحيانا في علب شوكولاتة مزيفة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ويواجه الرجل البالغ 39 عاما والمقيم في ولاية أوريغن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها مئة ألف دولار وثلاث سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، وفق «فرانس برس».

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأميركية اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وأقر بأنه مذنب فعلا بمخالفة قانون أميركي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.

وحُدد 22 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تطبيق يتيح إمكان فحص السجل العدلي لمن يرغبون بمواعدتهم
تطبيق يتيح إمكان فحص السجل العدلي لمن يرغبون بمواعدتهم
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
طفل يقتل والدته أثناء اللهو بمسدس والده
طفل يقتل والدته أثناء اللهو بمسدس والده
علو برج إيفل يرتفع إلى 330 مترا
علو برج إيفل يرتفع إلى 330 مترا
أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»
أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود...
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»...
المزيد
أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من ألمانيا
أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من ألمانيا...
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي...
توقيف مشتبه بقتله مشردين في واشنطن ونيويورك
توقيف مشتبه بقتله مشردين في واشنطن ونيويورك...
أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»
أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو ......
علو برج إيفل يرتفع إلى 330 مترا
علو برج إيفل يرتفع إلى 330 مترا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط