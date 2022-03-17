أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف رجل أميركي بأنه هرب بطريقة غير مشروعة عشرات العقارب الحية من ألمانيا وإليها، كان يخبئها أحيانا في علب شوكولاتة مزيفة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ويواجه الرجل البالغ 39 عاما والمقيم في ولاية أوريغن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها مئة ألف دولار وثلاث سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، وفق «فرانس برس».

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأميركية اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وأقر بأنه مذنب فعلا بمخالفة قانون أميركي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.

وحُدد 22 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم.