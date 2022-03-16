توقيف مشتبه بقتله مشردين في واشنطن ونيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة واشنطن، الثلاثاء، توقيف رجل يُشتبه بارتكابه سلسلة هجمات ليلية استهدف فيها مشردين نائمين في شوارع العاصمة الأميركية ونيويورك أدت إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت قوات الأمن في تغريدة عبر «تويتر» أن المشتبه به «يخضع حاليا للاستجواب» على خلفية الاشتباه بضلوعه في الجرائم التي شهدتها المدينتان الأميركيتان خلال الأيام العشرة الماضية، وفق «فرانس برس».

ويأتي توقيف الرجل إثر إطلاق قوات الأمن في نيويورك وواشنطن عملية ملاحقة واسعة للقبض على المشتبه به.

وقال الرئيسان الديمقراطيان لبلديتي المدينتين الكبيرتين في بيان مشترك، الإثنين، «هنالك مجرم عديم الرحمة طليق لكننا سنوقفه ونضعه في السجن».

وتابع البيان المشترك لرئيس بلدية نيويورك إريك أدامز ورئيس بلدية واشنطن مورييل باوزر اللذين عقدا، مساء الإثنين، على غير عادة مؤتمرا صحفيا مشتركا إن «الأمر عاجل، إذ لا ينبغي أن يصيب أو يقتل أي شخص آخر».

ودعا أدامز وباوزر المشردين في نيويورك وواشنطن إلى الاحتماء في ملاجئ حتى يُلقى القبض على المجرم.

وعرض المسؤولان صورا عدة للمشتبه فيه، وهو رجل شاب ملتح وحليق الرأس ونحيل، ووعدا بتقديم مكافآت تصل إلى سبعين ألف دولار مقابل أي معلومات تساهم في تحديد هوية المجرم.

وأفادت السلطات بأن الرجل مسؤول عن خمس هجمات على الأقل نُفِذت «بدم بارد وبالطريقة نفسها» تجاه أشخاص كانوا ينامون في الشوارع.

وأكدت رئيسة شرطة نيويورك كيشانت سول، الإثنين، أيضا أن المحققين تواصلوا مع نظرائهم في أنحاء البلاد كلها، للتأكد من عدم قتله ضحايا آخرين، وأشارت إلى أن المشردين «يكافحون يوميا للبقاء على قيد الحياة»، واعدةً بالقبض على جلادهم «بسرعة».