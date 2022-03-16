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أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 02:40 مساء
أطفال «بن راشد لذوي الهمم» يزورون الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»
من زيارة أصحاب الهمم للجناح المصري في إكسبو دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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بتنظيم من مركز «راشد لأصحاب الهمم» بدبي، وبالتعاون والتنسيق الكامل من إدارة «إكسبو 2020» والسفارة والقنصلية المصرية، استقبل الجناح المصري في «إكسبو» مجموعة من أصحاب الهمم في زيارة للجناح وتعريفهم بالتاريخ المصري، وأيضا من أجل إطلاق رسالة حب وامتنان تحت شعار «من أصحاب الهمم إلى قيادة القمم» الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور أشرف حمدي وزير مفوض مسؤول جناح جمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020» ومريم عثمان مديرة مركز «بن راشد» وأسرة «إكسبو» وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة بالدولة وممثلي أجنحة «إكسبو 2020» والأجهزة الإعلامية في الإمارات ومصر.

ونظم الجناح جولة للأطفال داخل الجناح تعرفوا فيها على تاريخ مصر القديم والحديث، كما أقيم على هامش الزيارة معرض رسومات ولوحات فنية قام برسمها أصحاب الهمم تعبر عن رؤيتهم لمصر والإمارات وأيضا صور فوتوغرافيا قام بأخذها أصحاب الهمم أثناء إحدى زياراتهم إلى مصر، وعقب الجولة قام عدد من أصحاب الهمم بإرسال عدد من الرسائل إلى قيادة القمم تعبر عن امتنانهم وعرفناهم، وفي الختام قام مجموعة من أصحاب الهمم بتقديم رسالة عبر تقنية (زووم) معبرين فيها عن عميق شكرهم وتقديرهم، وفقا لبيان.

وقبل مغادرة الحفل قام أطفال مركز «راشد» بإهداء بصمات وحروف إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي تمثلت في وشاح تاريخي منقوش ببصمات أطفال مركز «راشد للتاريخ الإنساني» فحواه «لمسة وفاء من أصحاب الهمم بمركز راشد إلى مصر الغالية.. شكرا من الأعماق»، كما قاموا بإرسال تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيوخ نصها «تحية من قلوب أصحاب الهمم بمركز راشد بدبي إلى قادة القمم في الإمارات ومصر بكم نسمو ونرتقي.. شكرا لكم».

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إشراقات مضيئة
وقالت مريم عثمان، مديرة مركز «بن راشد» إن هذه المبادرة شاهدة على عصر رسالة السلام والمحبة والتعايش السلمي والتي تتبناها قيادات الإمارات ومصر في أبهى صورة، وإن رسالة الحب من أطفال الإمارات ومصر من أصحاب الهمم بصمة تاريخية لا يمحوها الزمن، وإن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة من أصحاب الهمم في مصر والإمارات إلى قيادة القمم تهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسية واستراتيجية تتمثل في:
- لمسة وفاء من أصحاب الهمم في الإمارات ومصر إلى قيادة البلدين حبا ووفاء.

- التأكيد على الدور الريادي الذي تقوم كل من الإمارات ومصر خدمة لأصحاب الهمم.

- رسالة مفتوحة للعالم أجمع فحواها الإمارات ومصر على خطى الإنسانية للارتقاء والسمو بأصحاب الهمم.

وتضمنت الرسالة خمسة إشراقات مضيئة حلقت في قبة فضاءات «إكسبو دبي 2020» باستحقاق وجدارة، حيث جسدت الإشراقة الأولى الإرث الحضاري لزايد حكيم العرب طيب الله ثراه، والذي كان الانطلاقة الحضارية الأولى في دعم وتعزيز ومساندة أصحاب الهمم، أما الإشراقات الثانية والثالثة والرابعة فقد كانت محطات حضارية للدور الحضاري الذي قامت به قيادة الدولتين الإمارات الوفية ومصر التاريخية خدمة أصحاب الهمم وعلى مختلف كافة الأصعدة الحضارية والإنسانية خلال مسيرة عطاء تخطت أكثر من نصف قرن من الزمن، واختتمت الإشراقات الخمسة من أصحاب الهمم في الإمارات صرح المودة ومصر أرض المحبة.

من زيارة أصحاب الهمم للجناح المصري في إكسبو دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
من زيارة أصحاب الهمم للجناح المصري في إكسبو دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
من زيارة أصحاب الهمم للجناح المصري في إكسبو دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
من زيارة أصحاب الهمم للجناح المصري في إكسبو دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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