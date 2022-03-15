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«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 11:40 صباحا
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
طوق أمني في بروكلين بنيويورك، أكتوبر 2019 (أ ف ب)
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حُكم على شرطي أميركي بالسجن سنة مع النفاذ، وبأكثر من أربع سنوات سجن مع وقف التنفيذ، لقتله كلبا والإدلاء بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات نفوق الحيوان.

وكان ريتشارد تشينابي المتهم بـ«أعمال تعذيب تجاه كلب» أقر بذنبه في نوفمبر وحُددت عقوبته، الجمعة، خلال جلسة استماع أمام محكمة بولاية فيرجينيا، بحسب وثائق قضائية، وفقا لـ«فرانس برس».

وأطلق تشينابي النار في 19 أكتوبر 2021 على الكلب، وهو من نوع بيغل وكان عائدا لشريكته حينها.

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل الزوجين ادعى الشرطي أنه أطلق النار لصد هجوم أحد الدببة، وهو نوع حيوانات موجود في فيرجينيا، لكنه بدا مرتبكا عند الإدلاء بأقواله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأظهر تشريح لجيفة الكلب أنه كان ضحية لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما يتناقض مع رواية تشينابي. وكشف التحقيق كذلك عن أثار دماء أُزيلت من المطبخ.

وسرحت حينها شرطة مدينة ريتشموند، تشينابي الذي كان جُند في صفوفها العام 2016.

ولم يُعلن عن الدوافع وراء قتله الكلب.

وتحتل الكلاب مكانة مهمة في حياة كثير من الأميركيين الذين يظهرون تعلقا كبيرا بهذه الحيوانات.

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