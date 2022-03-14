إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الملياردير العالمي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نزال فردي، على أن يقرر الفائز مصير أوكرانيا، التي شنت موسكو عملية عسكرية في أراضيها.

وغرد ماسك عبر حسابه على «تويتر»: «أنا هنا أتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نزال فردي». وفي تغريدة أخرى وجه سؤالًا إلى الحساب الناطق بالإنجليزية للرئيس بوتين: «هل تقبل التحدي؟».

- إيلون ماسك يرسل معدات لأوكرانيا لتوفير الإنترنت عبر «ستارلينك»

دعوة ماسك وجدت تفاعلًا على موقع التغريدة القصيرة، فسرعان ما اعتبرها أحد المتابعين دعوة غير جادة، ليرد مؤسس شركة «سبيس إكس» للفضاء بقوله إنه «جاد كل الجدية».

وكان إيلون ماسك، أعلن بالفعل دعمه لأوكرانيا، وكتب في ذلك عبر «تويتر» قائلًا: «أوكرانيا... ابقي قوية»، كما أبدى تعاطفه في الوقت ذاته مع «الشعب الروسي الذي لا يريد تلك الحرب».

وفي الأول من مارس الجاري، وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار «ستارلينك» الصناعية التابعة لإيلون ماسك، إلى أوكرانيا على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الغزو الروسي. وستساعد المعدات في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة؛ بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جارته.