العثور على 5 جثث بينهم 4 أطفال داخل شقة بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

عثر، مساء الجمعة، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرق فرنسا على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا، وامرأة قد تكون والدتهم، على ما أفادت مصادر رسمية، السبت.

وقال نائب المدعي العام بوريس دوفو، إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن عناصر الإنقاذ ما لبثوا أن عثروا على «خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية»، موضحًا أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم 3 و8 و10 و12 سنة، وامرأة في التاسعة والثلاثين.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الجثث قد تكون «لأم وأطفالها».

وأكد هذا المصدر أن التحقيقات الأولية «تحمل على الاعتقاد بأن الأطفال تعرضوا للقتل، وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة»، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.