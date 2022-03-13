«كويني» اسما لـ«وحيدة قرن» بإنجلترا لمناسبة جلوس الملكة

القاهرة - بوابة الوسط

أُطلق على أنثى من حيوانات وحيد القرن الأبيض وُلدت في إنجلترا اسم «كويني» في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية التي يحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لجلوسها.

وأوضح مدير حديقة الحياة البرية التي وُلدت فيها وحيدة القرن في كوتسوولد بجنوب إنجلترا أن «أسماء شخصيات مميزة تطلق على كل حيوانات وحيد القرن». وأضاف: «أعتقد أن الجميع يتفقون على أن العام 2022 سيكون دائمًا مميزًا لأنه يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث»، وفق «فرانس برس».

وقال: «وجدت أن إطلاق اسم إليزابيث على مولودنا الجديد ينطوي على شيء من الادعاء، لذلك أطلقت عليها بدلًا عن ذلك اسم كويني»، وهو اشتقاق من كلمة «كوين» الإنجليزية التي تعني «ملكة».

ولحظ برنامج اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة العرش البريطاني احتفالات تستمر أربعة أيام ما بين الثاني من يونيو الذي يصادف يوم تنصيبها العام 1953، والخامس منه، بينها عرض عسكري وحفلة موسيقية كبيرة وآلاف الولائم الشعبية.

وتعاني إليزابيث الثانية، التي تبلغ 96 عامًا الشهر المقبل، مشاكل صحية منذ أشهر، وأُصيبت بـ«كوفيد» قبل ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الملكة إليزابيث، الجمعة، أنها لن تحضر، الإثنين، قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر بلندن الذي كان سيشكل أول مشاركة علنية لها في نشاط خارجي منذ أشهر.

وانضمت «كويني» بذلك إلى طبق دجاج وكعكة وسفن وقطارات وعدد من المباني سميت على شرف الملكة.

وفي العام 2018، أعلنت حديقة الحيوانات في بلاكبول (الساحل الغربي لإنجلترا) أنها أطلقت اسم «لويس» على جمل صغير، على اسم حفيد الملكة، نجل الأمير ويليام وزوجته كايت، المولود في اليوم نفسه.