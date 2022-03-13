Atwasat

«كويني» اسما لـ«وحيدة قرن» بإنجلترا لمناسبة جلوس الملكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 01:50 مساء
«كويني» اسما لـ«وحيدة قرن» بإنجلترا لمناسبة جلوس الملكة
الملكة إليزابيث الثانية في قصر ساندرينغهام، 5 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أُطلق على أنثى من حيوانات وحيد القرن الأبيض وُلدت في إنجلترا اسم «كويني» في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية التي يحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لجلوسها.

وأوضح مدير حديقة الحياة البرية التي وُلدت فيها وحيدة القرن في كوتسوولد بجنوب إنجلترا أن «أسماء شخصيات مميزة تطلق على كل حيوانات وحيد القرن». وأضاف: «أعتقد أن الجميع يتفقون على أن العام 2022 سيكون دائمًا مميزًا لأنه يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث»، وفق «فرانس برس».

وقال: «وجدت أن إطلاق اسم إليزابيث على مولودنا الجديد ينطوي على شيء من الادعاء، لذلك أطلقت عليها بدلًا عن ذلك اسم كويني»، وهو اشتقاق من كلمة «كوين» الإنجليزية التي تعني «ملكة».

ولحظ برنامج اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة العرش البريطاني احتفالات تستمر أربعة أيام ما بين الثاني من يونيو الذي يصادف يوم تنصيبها العام 1953، والخامس منه، بينها عرض عسكري وحفلة موسيقية كبيرة وآلاف الولائم الشعبية.

وتعاني إليزابيث الثانية، التي تبلغ 96 عامًا الشهر المقبل، مشاكل صحية منذ أشهر، وأُصيبت بـ«كوفيد» قبل ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الملكة إليزابيث، الجمعة، أنها لن تحضر، الإثنين، قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر بلندن الذي كان سيشكل أول مشاركة علنية لها في نشاط خارجي منذ أشهر.

وانضمت «كويني» بذلك إلى طبق دجاج وكعكة وسفن وقطارات وعدد من المباني سميت على شرف الملكة.

وفي العام 2018، أعلنت حديقة الحيوانات في بلاكبول (الساحل الغربي لإنجلترا) أنها أطلقت اسم «لويس» على جمل صغير، على اسم حفيد الملكة، نجل الأمير ويليام وزوجته كايت، المولود في اليوم نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع صور نادرة لـ«ناسا» بحوالي 171 ألف دولار بالدنمارك
بيع صور نادرة لـ«ناسا» بحوالي 171 ألف دولار بالدنمارك
معرض «كرافتس» للكلاب يحظر مشاركة الروس
معرض «كرافتس» للكلاب يحظر مشاركة الروس
ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الفقيرة
ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الفقيرة
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز......
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد...
المزيد
«كويني» اسما لـ«وحيدة قرن» بإنجلترا لمناسبة جلوس الملكة
«كويني» اسما لـ«وحيدة قرن» بإنجلترا لمناسبة جلوس الملكة...
تفاصيل رحلة عائلية مدهشة بالسيارة استمرت 22 عاما
تفاصيل رحلة عائلية مدهشة بالسيارة استمرت 22 عاما...
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما...
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط