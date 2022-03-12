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وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 09:55 صباحا
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
تشي غيفارا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن أحد المقربين من ماريو تيران سالازار وفاة هذا الضابط البوليفي، الذي أكد أنه قتل القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي إرنستو «تشي» غيفارا سنة 1967، الخميس، عن 80 عاما في مدينة سانتا كروث دي لا سييرا.

وقال غاري برادو الضابط الذي أمسك بالـ«تشي» في الأدغال البوليفية قبل 54 عاما «توفي. كان مريضا ولم يكن بالإمكان فعل شيء»، وفق «فرانس برس».

وعلم برادو صباح الخميس بنبأ وفاة سالازار الذي كان تلميذه في كلية الضباط. وقال «لقد تم إخطاري بالأمر من عائلته ورفاقه في القوات المسلحة لأنه كان في مستشفى عسكري».

ورفض المستشفى تأكيد سبب الوفاة عملا بمبدأ «الخصوصية الطبية».

وفي الثامن من أكتوبر 1967، أوقف الجيش البوليفي غيفارا، رمز العمل الثوري المسلح خلال الحرب الباردة، بدعم من عميلين كوبيين أميركيين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وكان «تشي» يقود حفنة من المقاتلين الذين صمدوا أمام المعارك والجوع والمرض في الجبال البوليفية. وبعد إصابته في القتال، نُقل إلى مدرسة مهجورة في قرية لا هيغيرا.

ليلة تشي غيفار الأخيرة
في هذه القرية أمضى تشي غيفارا ليلته الأخيرة قبل أن يُقتل في اليوم التالي على يد تيران سالازار في عملية حصلت بموافقة الرئيس رينيه بارينتوس (1964-1969) الذي عُرف بمعارضته الشرسة للشيوعية.

وروى تيران سالازار حينها «كانت تلك أسوأ لحظة في حياتي. حينها بدا تشي كبيرا وعملاقا. عيناه كانتا تلمعان بشدة».

وأضاف «قال لي ابق هادئا» و«صوب جيدا فأنت ستقتل رجلا. عندها تراجعتُ إلى الخلف نحو الباب وأغمضتُ عيني وأطلقتُ النار».

وفي سن التاسعة والثلاثين، استحال «تشي» غيفارا رمزا ثوريا ذا هالة كبيرة، وعُرض جثمانه كما لو أنه غنيمة حرب في مدينة فاليغراندي المجاورة، في صورة خلدها مصور وكالة فرانس برس مارك هاتن.

وبعد ثلاثة عقود من الخدمة، تقاعد تيران سالازار وابتعد عن الأضواء متجنبا التواصل مع الصحافة. حتى أنه دأب على القول في مرحلة معينة إن قاتل غيفارا ليس هو بل جندي آخر يحمل الاسم والشهرة عينهما.

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