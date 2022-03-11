قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

احتضنت مدينة الرجبان بقصر الحاج، الخميس، مهرجانا لإعداد أكبر طبق كسكسي في العالم يبلغ قطره أربعة أمتار وعمقه 30 سنتيمترا، واحتوى نحو 1500 كيلوغرام من الكسكسي وأربعة قعدان من الإبل، واستغرق إعداده نحو عشر ساعات.

وأشار القيمون على هذا الحدث إلى أن المرة الأولى كانت في غدامس، ووصلت الرسالة إلى اليونسكو، وهذه المرة في قصر الحاج، موضحين أنهم يهدفون إلى أن يكون كل عام في مدينة مختلفة، نقلا عن قناة «فبراير».

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» أدرجة، في ديسمبر 2020، أكلة «الكسكسي» الشعبية والمهارات الخاصة بتحضيرها، ضمن القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

وصنفت المنظمة «الكسكسي» كملف متعدد الجنسيات باسم الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، مستثنية ليبيا التي تعد فيها هذه الأكلة الأكثر شعبية، وتعتبر من الوجبات التقليدية في المطبخ الليبي.

وأوضح مندوب ليبيا لدى اليونسكو، الدكتور حافظ الولدة، وقتها، أن السبب في غياب ليبيا عن الملف «يرجع في الأساس إلى أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية العام 2003 المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي التي تبنتها اليونسكو في 17 أكتوبر 2003».

من فعاليات إعداد أكبر طبق كسكسي في العالم (الإنترنت)

من فعاليات إعداد أكبر طبق كسكسي في العالم (الإنترنت)

من فعاليات إعداد أكبر طبق كسكسي في العالم (الإنترنت)

من فعاليات إعداد أكبر طبق كسكسي في العالم (الإنترنت)