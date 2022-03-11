ألعاب الفيديو تطيح بكرة القدم في أحياء البرازيل الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق لعبة الفيديو «فري فاير» نجاحًا كبيرًا في أحياء برازيلية فقيرة حيث يرغب المراهقون من خلال تحديات يشاركون فيها افتراضيًا، ببناء مسيرة مهنية في رياضة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية ويمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة.

ولم يُجِب يان أراوجو (15 عامًا) عندما سُئل عن مثله الأعلى في كرة القدم بنيمار أو فينيسيوس جونيور، بل بـ«نوبرو و سيرول»، وهما لاعبان معروفان في لعبة «فري فاير»، وفق «فرانس برس».

لعبة الفيديو

في بلد بيليه، لم يعد يحلم المراهقون بأن يصبحوا نجومًا في كرة القدم؛ بل يرغبون في بناء مسيرة مهنية في الرياضة الإلكترونية المبنية على مباريات يتنافس فيها لاعبون ويمكن أن تدر إيرادات كبيرة للمحترفين على أعلى المستويات.

ويقول يان أراوجو وهو يلعب بحماس عبر هاتفه المحمول «أحلم في أن أصبح معروفًا كلاعب في +فري فاير+ وأن أساعد أقاربي» ماديًا.

ويحدّق أراوجو مرتديًا قميصًا رياضيًا أحمر في شاشة هاتفه، ويبدي حماسًا كبيرًا وهو يلعب وخصوصًا عندما يفوز.

ولا تمثل «فري فاير» للفتى المقيم في حيّ ب. سول الفقير الذي يقع على بعد نصف ساعة من وسط برازيليا، مجرّد لعبة عادية؛ بل منصة يتدرّب من خلالها على تحسين أدائه ليصبح لاعبًا محترفًا.

وفاز إلى جانب خمسة مراهقين العام الماضي ببطولة «فافيلاز فري فاير» الإقليمية التي تنظمها منظمة «كوفا» غير الحكومية.

و«فري فاير» هي لعبة إلكترونية تهبط فيها شخصيات على جزيرة وتبحث عن أسلحة لتقتل بعضها البعض. وطوّرت شركة فيتنامية العام 2017 اللعبة المستوحاة من أفلام كـ«باتل رويال» و«هانغر غايمز».

وكل ما يحتاجه الفتى للعب هو هاتف محمول واتصال سريع بالإنترنت.

وتحتل البرازيل والهند والولايات المتحدة صدارة قائمة أكثر البلدان تحميلا للعبة «فري فاير».