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معرض «كرافتس» للكلاب يحظر مشاركة الروس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 04:31 مساء
معرض «كرافتس» للكلاب يحظر مشاركة الروس
كلب وُضع له طوق ملون خلال معرض عالمي للحيوانات في تايلاند، 26 مارس 2021 (أ ف ب)
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من المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من محبي الكلاب اعتبارًا من الخميس، معرض «كرافتس» الدولي للكلاب الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في العالم؛ إذ يعود هذا الحدث للمرة الأولى بعد الجائحة والبريكست، ولكن بغياب الروس إذ حظرت مشاركتهم بسبب غزو أوكرانيا.

وبعدما طبع فيروس «كورونا» دورة العام 2020 وأدى إلى إلغائها، ستؤثر الحرب في أوكرانيا هذه السنة على أكبر معرض للكلاب في العالم، وفق «فرانس برس».

ويُتوقع أن تضم المسابقة التي تقام في برمنغهام (وسط إنجلترا)، أكثر من 20 ألف كلب تتنافس حتى، الأحد، في فئات عدة، منها الجمال وخفة الحركة والترويض.

وقرر نادي «كينيل كلوب» الذي ينظم المعرض «عدم السماح بمشاركة الروس في المسابقات» تعبيرًا منه عن استنكاره الغزو الروسي لأوكرانيا، علمًا أن نحو ثلاثين من أصحاب الكلاب ومربّيها كان يُفترض أن يحضروا، إضافة إلى 51 كلبًا في المسابقات.

وأعلن المنظمون تبرعهم بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 66 ألف دولار) لجمعية خيرية للكلاب بهدف «مساعدة المربين والمالكين والكلاب» في أوكرانيا وبولندا على وجه الخصوص.

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