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تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 03:52 مساء
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
جِمال مشاركة في أول مهرجان للإبل في قطر، 8 مارس 2022 (أ ف ب)
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تجمع مئات المتفرجين في وسط الصحراء قرب الدوحة، مساء الثلاثاء، لحضور تتويج «ملكة جمال الإبل»، في ختام أول مهرجان لهذه الحيوانات في قطر بمشاركة دول خليجية عدة.

وانتهت المنافسة بفوز الإبل «منقية الغفران» بالجائزة الأولى وقدرها مليون ريال قطري (275 ألف دولار)، في هذا المهرجان الأول من نوعه الذي حمل اسم «جزيلات العطا» وأقيم في منطقة الشحانية على بُعد حوالي 25 كيلومترًا شمال غرب العاصمة القطرية الدوحة، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان حمد جابر العذبة إن التحكيم في جمال الإبل «يعتمد على جمال الرأس وحجمه وطول الرقبة وحجم الجسم»، مع اختلاف في المعايير المعتمدة تبعًا للفئات.

ولفت إلى أن التحكيم في ما يخص الإبل السوداء «يعتمد على حجمها وكبر رأسها»، فيما «يعتمد التحكيم على الإبل باللون الأبيض على جمالها وتناسقها وعلى جمال لونها».

وشهدت السعودية مهرجانًا مشابهًا في ديسمبر الفائت، استُبعدت خلاله 43 من حيوانات الإبل المتقدمة بسبب خضوعها لعمليات تجميل وللحقن بالبوتوكس.

وأوضح العذبة أنه خلال دورة المهرجان «تم العمل على محاربة العبث واستخدام البوتوكس والفيلر وغيرها»، مضيفًا «لدينا كادر طبي محترف وأجهزة متطورة» لكشف أي مخالفات.

وتُعدّ تربية الجمال صناعة تدرّ ملايين الدولارات في الخليج حيث تنظم الدول الخليجية فعاليات مماثلة على مدار العام.

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة والفوز في هذه المسابقات التي تمنح الفائزين مكانة اجتماعية مرموقة.

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