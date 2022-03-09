«سواروفسكي» تعلق أنشطتها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة المجوهرات النمساوية الشهيرة «سواروفسكي»، الثلاثاء، أنها ستعلق أنشطتها في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، على غرار الكثير من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي غادرت البلاد.

وعزت الشركة المصنعة للكريستال هذا القرار «الموقت» في بيان إلى «تعقيد الوضع في المنطقة ومخاوفها المتزايدة في ظل التطورات الحالية»، وفق «فرانس برس».

وسيجري «إغلاق» المتاجر الـ12 التي تديرها العلامة التجارية مباشرة، كما ستُعلق عمليات التسليم إلى روسيا حتى إشعار آخر، فيما أغلقت الشركة النمساوية متجرها الإلكتروني في روسيا.

وتعهدت المجموعة بـ«دعم» موظفيها البالغ عددهم 80 في البلاد.

تأسست «سواروفسكي» العام 1895 على يد دانيال سواروفسكي، مخترع آلة حولت الزجاج إلى معجون من الماس.

وأعلنت مجموعات دولية كبرى أخرى في الأيام الأخيرة تعليق أنشطتها في روسيا، بينها عملاق الأثاث السويدي «ايكيا» أو الشركات الفرنسية العملاقة في مجال السلع الفاخرة «إل في إم إتش» و«كيرينغ» و«إيرميس» و«شانيل».