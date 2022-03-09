Atwasat

«سواروفسكي» تعلق أنشطتها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 05:02 مساء
«سواروفسكي» تعلق أنشطتها في روسيا
مجوهرات من صنع «سواروفسكي» في نيويورك، 10 ديسمبر 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة المجوهرات النمساوية الشهيرة «سواروفسكي»، الثلاثاء، أنها ستعلق أنشطتها في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، على غرار الكثير من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي غادرت البلاد.

وعزت الشركة المصنعة للكريستال هذا القرار «الموقت» في بيان إلى «تعقيد الوضع في المنطقة ومخاوفها المتزايدة في ظل التطورات الحالية»، وفق «فرانس برس».

وسيجري «إغلاق» المتاجر الـ12 التي تديرها العلامة التجارية مباشرة، كما ستُعلق عمليات التسليم إلى روسيا حتى إشعار آخر، فيما أغلقت الشركة النمساوية متجرها الإلكتروني في روسيا.

وتعهدت المجموعة بـ«دعم» موظفيها البالغ عددهم 80 في البلاد.

تأسست «سواروفسكي» العام 1895 على يد دانيال سواروفسكي، مخترع آلة حولت الزجاج إلى معجون من الماس.

وأعلنت مجموعات دولية كبرى أخرى في الأيام الأخيرة تعليق أنشطتها في روسيا، بينها عملاق الأثاث السويدي «ايكيا» أو الشركات الفرنسية العملاقة في مجال السلع الفاخرة «إل في إم إتش» و«كيرينغ» و«إيرميس» و«شانيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية

الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية
الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري ...
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إلغاء عرض للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين بسبب الحرب
إلغاء عرض للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين بسبب الحرب
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
نفوق أكثر فيل مقدس في سريلانكا
نفوق أكثر فيل مقدس في سريلانكا
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
بطولة البوزكاشي تنظم في أفغانستان بموافقة طالبان
بطولة البوزكاشي تنظم في أفغانستان بموافقة طالبان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز......
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود...
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد...
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»...
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها...
المزيد
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر...
طرح أول صور التقطتها «ناسا» على القمر في مزاد بالدنمارك
طرح أول صور التقطتها «ناسا» على القمر في مزاد بالدنمارك...
«سواروفسكي» تعلق أنشطتها في روسيا
«سواروفسكي» تعلق أنشطتها في روسيا...
بطولة البوزكاشي تنظم في أفغانستان بموافقة طالبان
بطولة البوزكاشي تنظم في أفغانستان بموافقة طالبان...
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط