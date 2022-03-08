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إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 05:04 مساء
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
من داخل قاعة تقام فيها جلسات محاكمة 350 متهما بالضلوع في أنشطة مافيا ندرانغيتا بكالابريا الإيطالية، 15 ديسمبر 2020 (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، الإثنين، أن السلطات تجري مسحا للعقارات التي صادرتها من المافيا بهدف استخدامها في إيواء لاجئين أوكرانيين وافدين إلى البلاد.

وقالت لوسيانا لامورجيزي في بيان إن الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت درس العقارات «التي يمكن استخدامها على المدى القصير، ولو موقتا، لإيواء لاجئين من أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

ووصل 17.286 أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى إيطاليا منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وزارة الداخلية.

ورغم أن معظم هؤلاء اللاجئين وجدوا ملاذا لدى أقارب وأصدقاء، تم الإبلاغ عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة كثيرين آخرين.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، إنريكو ليتا، الإثنين، «هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك».

وأضاف «يجب أن نكون مستعدين أيضا لاستقبال الروس الفارين من روسيا، هذا البلد الذي يتحول بشكل متزايد إلى سجن».

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