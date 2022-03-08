البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير صد الإثنين، ارتفاع عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل بنسبة 3.7% العام 2021 مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 56 ألفا و98 اغتصابا أي بمعدل حالة واحدة كل عشر دقائق.

كما سجلت البرازيل 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل سبع ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2.7% مقارنة بالعام 2020، بحسب التقرير الذي نشره «منتدى الأمن العام»، وهي منظمة غير حكومية، عشية اليوم العالمي للمرأة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت مديرة المنظمة غير الحكومية سميرة بوينو في بيان أن «هذه البيانات تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل».

جرائم قتل النساء

أكدت أنه «رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية»، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1.22 لكل 100 ألف امرأة.

هذا التقرير الذي يستند إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة، يتعلق فقط بحالات الاغتصاب المبلّغ عنها والتي تمثل جزءا بسيطا من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة ضد النساء.

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كما يُظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فبراير إلى مايو 2020، «في ذروة القيود» التي ألزمت البرازيليين المنزل في بداية جائحة«كوفيد-19».